Vettel pontszerzéssel búcsúzott, Verstappen-győzelem az idényzárón

A brazíliai félresikerült versenyhétvége után Abu-Dzabiban Max Verstappen (Red Bull) visszatért az élre, és szombaton megnyerte az idei utolsó időmérő edzést. Sergio Pérez egészítette ki az első sort a másik Red Bull-lal, majd a két Ferrari, Charles Leclerc és Carlos Sainz, illetve a két Mercedes, Lewis Hamilton és George Russell következett.

Míg a tavalyi szezonzáró futam idejére még a leglényegesebb kérdés nem dőlt el, a két bajnokaspiráns, Verstappen és Hamilton azonos pontszámmal érkezett meg az emírségbe, idén már Japánban elhódította a vb-címet a holland pilóta, emellett a Red Bull diadalmaskodott a konstruktőrök között is. Ezúttal az ezüstéremért folyt a 2021-eshez hasonló csata a holtversenyben álló Pérez és Leclerc között.

A rajt után nem kerültek közelebb a megoldáshoz, Verstappen, Pérez és Leclerc simán eljött, mögöttük Sainz és Hamilton kezdett el párbajozni egymással, amely egészen a 8. körig tartott, és előbbi jött ki belőle győztesen.

Az első három helyen autózó versenyző viszont elhúzott tőlük, senkitől sem zavartatva vezettek egészen a 16. körig, amikor is Leclerc felzárkózott Pérezre, ezért a Red Bull kihívta a mexikóit a bokszba. Sainz a 18. körben, Verstappen a 21.-ben, Leclerc a 22.-ben cserélt kereket. Az élmezőny tagjai a pályán nemigen csaptak össze, helyette taktikai csata bontakozott ki, néhányan egy, mások kétkiállásos stratégiára szavaztak.

Pérez nyakára másodszor is megérkezett Leclerc, ezért előbbi újra a bokszba hajtott. Később Sainz is követte a példáját, az éllovas Verstappennél és a második Leclerc-nél azonban egy kerékcsere mellett döntöttek a csapataik agytrösztjei. Pérez így hajtóvadászatba kezdett, több mint 20 másodperces hátrányt kellett ledolgoznia a második hely megszerzéséért. A Red Bull pilótája az utolsó körre utolérte vetélytársát, de megtámadni nem volt ideje. A futamgyőztes Verstappen mögött így Leclerc lett a második Abu-Dzabiban, és a vb-tabellán is övé lett az ezüst, míg Péreznek a harmadik hely jutott mindkét tekintetben. Sainz, Russell, Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), illetve az idény végén búcsúzó duó, Daniel Ricciardo (McLaren) és a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel (Aston Martin) végeztek még pontszerző helyen. A többi távozó közül Mick Schumacher (Haas) a 16. lett, Nicholas Latifi (Williams) pedig nem ért célba.

Műszaki probléma miatt Hamilton is kiesett, és ezzel Formula–1-es pályafutása első olyan idényét fejezte be, amikor egyszer sem állt fel a dobogó legfelső fokára.