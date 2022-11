Ötvenedik születésnapját ünnepelte a magyar kosárlabda egyik bázisa

Az eseményt a két újbudai kosárklub, a BEAC és a MAFC hagyományos Alsós Kupája vezette fel, amelynek keretében minden hónapban több mint 300 alsó tagozatos kosaras méri össze tudását a Gabányi László Sportcsarnokban. A gyerekekhez csatlakoztak aztán a jövőre tízesztendős MAFC Kosárlabda-akadémia növendékei, a legkisebbektől kezdve az U20-as korosztályig, a meghívott vendégek között pedig korábbi sikeredzők, szakvezetők, egykori játékosok is helyet kaptak. Kangyal Gergely, a MAFC Kosárlabda-akadémia vezetője kiemelte, legfontosabb feladatuk, hogy folyamatosan neveljék az utánpótlást a magyar kosárlabdázás számára, és büszke arra, hogy válogatott és NBI-es játékosok sorát, mellette játékvezetőket, edzőket, sportvezetőket is adtak a sportágnak. A jelenlegi felnőttválogatottból Rosco Allen bontogatta szárnyait a MAFC berkein belül, de az NBI-es mezőnyből Mócsán Bálint (DEAC) és Pápai Máté (Oroszlány) egyaránt Újbudán kezdte pályafutását. Az elmúlt fél évszázad munkáját olyan kosarasok fémjelezték, mint Báder Márton, Horváth Ákos vagy Ruják András. Az ünnepségen jelen lévő Horváth Frigyes személyében MAFC-os elnöke is a volt a kosárszövetségnek.

Szalay Ferenc, az MKOSZ elnöke köszöntötte a gyerekeket. Fotó: Girgász Péter

A MAFC Kosárlabda-akadémián jelenleg mintegy 200 igazolt versenyző kosárlabdázik az utánpótlás korosztályokban, 18 edző irányítása mellett. Az ünnepségen Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke is köszöntötte az egybegyűlteket. Arra biztatta az ifjú sportolókat, hogy tanuljanak és sportoljanak, a fővárosi klubvezetőket pedig arra kérte, tegyék fel újra Budapestet az élvonalbeli férfi kosárlabdázás térképére. Kiemelte, a kosárlabda 2010 óta rengeteget köszönhet a taorendszer biztosította forrásoknak, melynek köszönhetően ma már közel százezerre tehető az igazolt kosárlabdázók száma Magyarországon. A MAFC kosaras utánpótlás csapatai az elmúlt fél évszázad alatt 24 bajnoki címet szereztek, a köszöntés részeként a bajnoki címeknek emléket állító zászlókat ünnepélyesen felavatták a Gabányi László Sportcsarnokban.

Borítókép: Rengeteg gyerek kosárlabdázik a MAFC-ban (Fotó: Girgász Péter)