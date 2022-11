Reagált a Manchester United Cristiano Ronaldo botrányinterjújára

Szűkszavúan, de annál többet sejtetően reagált a Manchester United Cristiano Ronaldo botrányt keltő interjújára. „A Manchester United megtette a megfelelő lépéseket Cristiano Ronaldo legújabb interjújára reagálva. További megjegyzést nem kívánunk hozzáfűzni, amíg a folyamat nem zárul le” – írta az angol klub a hivatalos oldalán.

Már ebből lehet következtetni arra, amit a The Guardian a témával foglalkozó cikkében meg is erősít: a Manchester United vélhetően beperelte Ronaldót az interjúban megfogalmazott súlyos állításai miatt.

„Életem legnehezebb időszaka ez. Úgy érzem, elárult a Manchester United, és mindenért én lettem a hibás” – fogalmazott Ronaldo a Pierse Morgannek adott, elhíresült interjúban, és egyenként is beszél azokról a menedzserekről, akikkel együtt dolgozott, amióta visszatért tavaly nyáron az MU-hoz. Ralf Rangnickról azt sem tudta, hogy kicsoda, a jelenlegi menedzsert, Erik ten Hagot pedig képtelen tisztelni, mert szerinte a holland sem tiszteli őt.

A The Guardian úgy tudja, hogy a klub ügyvédi csapatot állított fel, amely gyors megoldást keres a Ronaldo-ügy rendezésére, és állítólagos szerződésszegés miatt perbe fogják a portugál klasszist. Ez egyben azt is jelenti, hogy Ronaldo soha többet nem játszik a Manchester United mezében, és már utasították is arra, hogy a katari vb után – melyen a portugál válogatottal vesz részt – ne térjen vissza az MU edzőközpontjába.

Ronaldo heti 500 ezer fontot kereshet az MU-ban, a szerződése jövő nyáron jár le. A 37 éves játékos már idén nyáron távozni akart, mivel a manchesteriek nem szerepelnek a Bajnokok Ligájában, de egyik vele szóba hozott klub sem tett érte nyerő ajánlatot. Ronaldo az első manchesteri korszakában lett világklasszis, akkor nyerte meg először a BL-t és érdemelte ki először az Aranylabdát. Összesen 346 meccsen viselte a csapat mezét – nagy valószínűséggel nem lesz 347.

Borítókép: Cristiano Ronaldo már a válogatottal készül (Fotó: Reuters/Miguel Vidal)