Sztanyiszlav Csercseszov csecsemő unokája fradis ruhába öltözik

Egy hónap híján egy éve jelentette be a Ferencváros, hogy Sztanyiszlav Csercseszov lett a csapat új vezetőedzője. Az 59 éves orosz szakember azóta 51 meccsen ült a Fradi kispadján, és magyar bajnok, valamint kupagyőztes lett, bejutott az UEFA Európa-liga csoportkörébe, ahonnan csoportelsőként továbblépett a tavaszi kieséses szakaszba. A Ferencváros honlapjának nyilatkozva így foglalta össze a hátunk mögött hagyott tizenegy hónapot:

– Nagyon hosszú év van mögöttünk, kicsit néha úgy éreztem, mintha nem is egy, hanem legalább tíz éve dolgoznék a Ferencvárosnál. Rengeteg olyan dolog történt, ami hozzájárult ahhoz, hogy sűrű évünk legyen: bajnokok lettünk, kupát nyertünk, harminc év után sikerült legyőznünk a Slovant, a sajnálatos újpesti múltat is sikeresen lezártuk, emellett negyvenhét év után először a tavasszal is folytathatjuk egy európai kupasorozatban. Egy év alatt teljesítettük mindazt, amit a Ferencváros szurkolói elvárnak tőlünk, erre büszkék lehetünk. Emellett az is nagyon fontos, hogy féltávnál nyolc ponttal vezetjük a bajnokságot.