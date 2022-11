Helyzeteket elszórakozva is gond nélkül nyert a Fradi Kispesten

A Ferencváros roppant sűrű idényt zárt ezen a találkozón, november közepére lejátszotta az Európa-liga teljes csoportkörét és a bajnokság első 16 fordulóját, így nem csoda, hogy Sztanyiszlav Csercseszovnak akadt gondja az összeállítással. A Fradi vezetőedzőjének van több sérültje, Aissa Laidouni a tunéziai válogatottal már a világbajnokságra készül, Ryan Mmaee pedig az eltiltását tölti. Persze a címvédő összeállítása magyar szinten így is erősnek tűnt a kiesés ellen harcoló Bp. Honvéddal szemben, amely csak csütörtökön szerezte meg az első hazai győzelmét ebben az idényben, a Vasas ellen nyert 2-0-ra.

Prenga próbálja meg szerelni Tokmacot Fotó: Mónus Márton/MTI

Most úgy tűnt, már negyedóra után hátrányba kerül, ám Traoré találatáról a VAR hosszas vizsgálódás után kiderítette, hogy lesről esett. Ennél több érdemi esemény nem is történt a szünetig, akinek az ízlése engedte, a két tábor szópárbaját élvezhette, változatos szitkokkal fejezték ki mély ellenszenvüket egymás iránt. A szünetet követően Marquinhos is lesről talált be, de az 54. percben Adama Traoré már szabályos gólt szerzett: Gojak jobb oldalról érkező szögletét az ötösről, középről, Zsótért megelőzve fejelte a jobb alsó sarokba – 0-1. Ezután a Ferencváros birtkolta a labdát, a kispestiek olykor veszélyeztettek egy-egy gyors kontrával, de ennél többre nem futotta tőlük a szemlátomást elégedett vendégekkel szemben. Tokmac kétszer is eldönthette volna a meccset, de mindkétszer elhibázta a ziccert, majd a harmadik lehetőséggel sem élt, a 85. percben a kezét is használva helyezett a hálóba, és a VAR résen volt. Capan hibájából azonban meglett a második gól: Auzqui nyargalhatott szabdon a kapu felé, majd a tehetetlen Szappanos mellett a jobb alsó sarokba gurított – 0-2.

Az már a forduló után is biztos volt, hogy a Ferencváros kevesebb meccset játszva is az élen zárja az őszt, a Bp. Honvéd viszont ezzel a vereséggel kiesőhelyen telel, az utolsó előtti helyen áll.

NB I, 16. forduló

Szombat Puskás Akadémia–Debrecen 2-1 (1-1), Felcsút, Pancho Aréna, 1670 néző, jv.: Csonka. Gólszerzők: Batik (18., 89.), illetve Dzsudzsák (41.) Paks–Újpest 3-1 (1-0), Paks, 2500 néző, jv.: Vad II. Gólszerzők: Papp (44.), Hahn (49.), Varga B. (78.), illetve Ambrose (69.) ZTE–Kecskemét 0-0, Zalaegerszeg, 2366 néző, jv.: Bognár Vasárnap Fehérvár–Kisvárda 4-1 (2-0), Mol Aréna Sóstó, 2552 néző, jv.: Erdős. Gólszerző: Schön (27., 34.), Kastrati (67.), Dárdai (92.), illetve Makowski (62.). Kiállítva: Karabeljov (92.) Bp. Honvéd–Ferencváros 0-2 (0-0), Bozsik Aréna, 4938 néző, jv.: Farkas Á. Gólszerző: Traoré (54.), Auzqui (94.) Vasas–Mezőkövesd 18.00 (M4 Sport+)

Borítókép: Szappanos itt védte Traoré lövését, később azonban betalált a ferencvárosi csatár (Fotó: MTI/Mónus Márton)