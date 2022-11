Újra megtelhet a Puskás Aréna, kezdődik a jegyértékesítés az Eb-selejtezőkre

Válogatottunk vasárnap a Puskás Arénában 51 ezer néző előtt Dzsudzsák Balázs búcseccsén barátságos találkozón 2-1-re legyőzte a görögöket, és ez is gazán remek kedvcsináló lehet a jövő évi Eb-selejtezőkre. A Magyar Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint ezekre, a Puskás Aréna legjobb helyeire szóló bérletek 65 ezer forintba kerülnek, de már 18 ezer forintért is válthatók bérletek a márciustól novemberig tartó mérkőzéssorozatra. A Meccsjegy.mlsz.hu oldalon szerdán 10 órától elérhető bérletek mellett személyre szóló, exkluzív, limitált számban gyártott kártyát is válthatnak az érdeklődők. Ezen emlékbe is eltehető plasztikkártyák ára mindössze 3000 forint bérletenként, ami ingyenes házhoz szállítást is tartalmaz. Fontos, hogy a fizikai kártyák vásárlói is kapnak online bérletet. Ezek használatával lehetőség lesz további ügyintézésre is: ilyen például a névátírás, amelyre a kártyák esetében már nem lesz lehetőség. A Szurkolói Klub tagjai számára az egyedi mérkőzések belépőjegyeire biztosítja a szokásos kedvezményt az MLSZ. A bérletakció a készlet erejéig tart.