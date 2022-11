Újra szerződteti korábbi klasszisát az Euroliga magyar címvédője

A csapat három győzelemmel és egy vereséggel rajtolt az Euroligában, ami nem rossz mérleg, a hazai bajnokságban is egyszer kapott ki, a Szekszárd győzte le, a többi meccsét megnyerte. Az viszont kiderült, hogy egyetlen igazi nemzetközi szintű irányítója van a csapatnak, a 38 éves Fegyverneky Zsófia, és ez a helyzet hosszú távon nem működik. Török Zoltán ezért átértékelte a helyzetet, és hétfőn a klub honlapján bejelentette, hogy szerződtette az azt Yvonne Turnert, aki 2016 és 2019 között már játszott Sopronban, ott roppant népszerű kosarassá vált, felvette a magyar állampolgárságot is, és így többször is szerepelt a magyar válogatottban.

– Mindenek előtt azzal kell kezdenem, hogy csapatunk őszi teljesítményéről ejtek néhány szót – kezdte kicsit messzebbről az igazolás indoklását Török Zoltán. – Nagy büszkeség számomra, hogy jelentős átalakítás és ismert személyi problémáink, hiányzóink ellenére csapatunk stabilan állt a lábán.

A korábbi években sem voltunk verhetetlen együttes, a jelenben sem vagyunk, és a jövőben sem várható mindez. Az Euroliga és magyar bajnokság mezőnye rendkívül kiegyenlített, sok klub versenyez az élbolyba kerülésért vagy éppen az ottmaradásért. Örülnünk kell, hogy immár hatodik éve, folyamatosan ebben a kategóriában tarthatjuk számon önmagunkat, különös tekintettel azért, mert az élsportban csakúgy, mint az élet más területein, semmi sem tart örökké.

Mi igyekszünk tovább hosszabbítani a jó szériánkat, éppen ezért úgy érzem, hogy az együttes megerősítése nem valamiféle pótcselekvés, indokolatlan pénzköltés, sokkal inkább az elért eredmények, illetve a játékunk színvonalának a stabilizálását célzó akció.

Török Zoltán a soproni erdőben Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Az ügyvezető kiemelte, hogy a klub anyagi helyzetét tekintve egyáltalán nem szerencsés új játékost igazolni, hiszen a megváltozott külső környezet, az energiaárak drasztikus növekedése, a valutában fizetett játékosok bérének jelentős drágulására egyáltalán nem indokolják a kiadások további növelését.

– Hosszas dilemma után azonban mégis azt a döntést hoztam, hogy belevágunk, és vállaljuk azt a rizikót, ami a jelenlegi környezetben egyértelműen a stabil gazdálkodásunk ellen hat – folytatta. – Teszem ezt azért, mert egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy a csapat játékszínvonala a jövő évben is megőrizhető, miközben a jelenlegi együttes egyértelmű bizonyítékát adta annak, hogy az idei évnek még nem kellene a leépülésünkről szólnia.

Ezért, tehát a játékunk stabilizálása érdekében teszünk most erőfeszítéseket, és igazoljuk le a Polkowice csapatától korábbi játékosunkat, a magyar válogatottban is megfordult, kettős állampolgárságú Turner „Vonnie” Yvonne-t.

Vonnie játéka jelentősen átalakult, amióta nálunk játszott, ám ennek ellenére úgy hiszem, rutinja és a klub iránti elkötelezettsége jó alapot jelent arra, hogy segíthessen játékunk stabilizálása terén. Nem látványos, nagy változásban, nem a meglévő és kialakult hierarchia újragondolásában, sokkal inkább a rotációnk mélységében lehet nagy segítségünkre.

Török Zoltán elmondta még azt is, hogy Vandersloot Courtney személyes indokait a távolmaradásra továbbra is elfogadja, így a közöttük meglévő szerződést szüneteltetik, de nem bontják fel. Yvonne Turner a jövő héten hétfőn érkezik Sopronba.

Borítókép: Yvonne Turner a Sopron történetek egyik legjobb játékosa volt, most visszatér (Fotó: Fiba.com)