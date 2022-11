Villantott a franciák ünnepeltje, van olyan teste, mint Ronaldónak

Olivier Giroud későn érő fajta. Miközben a francia labdarúgás szárnyalt, és a legjobb játékosok a legismertebb ligákban degeszre keresték magukat, ő egészen 26 éves koráig a francia bajnokságban „porosodott”, az Arsenal csupán 2012-ben szerződtette.

Ennél is érdekesebb, hogy a francia válogatottban is csupán egy évvel korábban, 2011-ben, tehát 25 évesen debütált. A rekordját ennek ismeretében kell igazán értékelni.

A válogatottban eleinte nehezen érvényesült Karim Benzema árnyékában, akkor indult be igazán, amikor a Real Madrid centere összerúgta a port a szövetség vezetőivel, és hosszú éveken át nem szerepelt a nemzeti csapatban.

Giroud élt a lehetőséggel. Tagja volt természetesen a 2018-ban világbajnok együttesnek, s noha a karrierje sokak szerint leszálló ágba került azzal, hogy tavaly nyáron elhagyta a Premier League-et, akkor már a Chelsea-t, és a Milanhoz igazolt, de Didier Deschamps azóta is töretlenül bízik benne.

S milyen jól teszi! Benzema egy nappal a világbajnokság rajtja előtt sérülés miatt kidőlt, így lényegében Giroud maradt az egyetlen center a franciáknál, a kapitány azonban ennek dacára nem hívott be új embert a csapatba.

Giroud már azzal rekordot döntött a francia válogatottban, hogy 36 évesen és 53 naposan ő a valaha volt legidősebb játékos a csapatban. A 114. fellépését aztán két góllal tette emlékezetessé az Ausztrália ellen 4-1-re megnyert meccsen, így már 51 gólnál jár, amivel befogta Thierry Henryt. Úgy érezte, ennek apropóján igazán megengedhet magának annyit, hogy felhúzza a pólóját, megvillantsa tökéletes hasizmát, ami van olyan, mint Cristiano Ronaldóé.

A világbajnokság csak most kezdődött Katarban, Giroud jó eséllyel el is hagyja Henryt, és Cristiano Ronaldót is elhomályosíthatja.

