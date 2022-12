Amerikából érkezett és zenél az angol válogatott kabalája

Előadta az 1991-ben kiadott slágerét, a The One and Only című szerzeményt a dohai stadionban, és mit tesz Isten, a második félidőre megtáltosodtak az angolok.

Az eredeti szám 1991-ből:

Marcus Rashford két, Phil Foden egy góljával 3-0-ra legyőzték Walest. Hawkes most már állandó szerepre vágyik, ő akar lenni az angol válogatott kabalája, és ehhez az kell, hogy minden olyan meccs szünetében a gitárok közé csapjon, amikor Anglia szerepel. Legközelebb vasárnap Szenegál ellen is szeretne fellépni a szünetben, már csak azért is, mert saját magát a válogatott kabalafigurájának tekinti az 51 éves zenész.

Hawkes a The Sunnak azt is elmondta, hogyan fogadták őt az angol válogatott tagjai. – West Ham-drukker vagyok, az én hősöm, Declan Rice, aki csodálatosan megölelt. Aztán Jack Grealish megpaskolt, Phil Foden, Mason Mount, Luke Shaw és a két gólt szerző Marcus Rashford adott egy ötöst. Furcsa, de csodálatos érzés volt, amikor Jude Bellingham nyújtotta nekem a kezét az öltöző közelében. Ő két évvel fiatalabb, mint a legidősebb gyerekem! – lelkendezett a zenész.

Hawkes elmesélte, hogy a dalai vezették már a slágerlistát, és volt egyéb komoly szakmai elismerésben is része, de olyan eufóriát még semmi sem jelentett neki, mint amikor kedden az angol válogatott mérkőzésének a szünetében zenélhetett. Ezt szeretné minél többször megismételni.

Borítókép: Hawkes maradandó élményt szerzett (Fotó: Sun)