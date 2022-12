Az idény meccsén a Győr legyőzte a veretlen román riválist

A bajnoki címvédő győriek keretéből Jelena Despotovic, Kari Brattset, Veronica Kristiansen és Rü Unhi is hiányzott, ráadásul Fodor Csenge, Line Haugsted és Linn Blohm sincs tökéletes egészségi állapotban. Ezért a hazaiak benevezték a meccsre a 43 éves francia másodedzőt, Raphaelle Tervelt is. A vendégeknél ott volt a válogatott Korsós Dorina, valamint két új játékos, a novemberben Siófokról igazolt szerb Andjela Janjusevics és a 2019-es világbajnokság legértékesebb kézilabdázójának megválasztott, vb-aranyérmes holland Estavana Polman is.

Színvonalas, sok gólt hozó első félidőt produkáltak a csapatok, amelyek elsősorban nem védekezésben tündököltek, inkább a gyors támadásokkal és a nagy gólokkal tették látványossá a játékot. A bukarestiek a francia Orlane Kanor találataival tartották magukat, először a 22. percben alakult ki egygólosnál nagyobb különbség valamelyik csapat javára (13-11). Az első félidő hajrájában Stine Oftedal irányításával 4-1-es sorozatot produkált az ETO, így a szünetben 18-15-ös előnyben volt.

A játék képe a második felvonás elején sem változott, de Ana Grost vérző orrsérülés miatt átmenetileg elveszítették a hazaiak, akik 5-1-es sorozatuk után már 24-19-re, négy perccel később pedig 27-20-ra is vezettek. Több lövést rontott a Rapid, mivel a győriek kiválóan védekeztek, de időkérésük után – némileg váratlanul – megkezdte a felzárkózást. Öt perccel a vége előtt ismét csak egy találat volt a különbség, de Silje Solberg bravúros védéseinek köszönhetően egyenlíteni nem tudtak a románok.

A Győr 32-30-ra nyert és a sikerével a B csoport élére áll.

A hazaiaknál Ana Gros nyolc, Stine Oftedal hat, Schatzl Nadine öt gólt szerzett, Silje Solberg 14 lövést védett. A túloldalon Orlane Kanor hét, Sorina Grozav hat, Korsós Dorina négy találattal, Ivana Kapitanovic tíz védéssel zárt.

A három győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel álló Ferencváros vasárnap a román CSM Bucuresti otthonában szerepel, a hat sikerrel és egy vereséggel rendelkező ETO pedig jövő vasárnap éppen a Rapid Bucuresti otthonában lép pályára a BL csoportkörében.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 7. forduló, B csoport: Győri Audi ETO KC–Rapid Bucuresti (román) 32-30 (18-15)

Borítókép: Magas volt a győri fal (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)