Csercseszov továbbra is Európa-liga-győzelemről beszél

Sztanyiszlav Csercseszov idejének legnagyobb részét a futball tölti ki, de a mai napig rácsodálkozik a magyar főváros építészetére, Budapest különleges hangulatára. A Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy negyven éve járt először Budapesten, már akkor is igen szépnek, különlegesnek látta a fővárost. – Először ezerkilencszáznyolcvanháromban jártam itt, a most is mellettem, a Fradi szakmai stábjában orvosként dolgozó Eduard Cgojevvel, valahol odahaza még közös képünk is van, amint a Duna-parton állunk. Akkoriban nem a magyar főváros volt a legvonzóbb úti cél Európában, de lenyűgözött a rengeteg műemlék épület, valamint a csodás homlokzatok. Amikor megérkeztünk, alig ismertem rá a városra, még szebb lett, mint korábban volt. Egyes részei Bécsre emlékeztetnek – mondta a sportlapnak az oszét származású szakember.