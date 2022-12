Csúnyán ráfázott egy férfi, hogy az angolok vb-győzelmében hitt

Az angol válogatott szurkolói 1966 óta nem ünnepelhették semmilyen trófea megnyerését, pedig minden egyes tornának nagy reményekkel vágnak neki a szigetországiak. Gareth Southgate tanítványaiban egy angol üzletember, Karl Baxter a többségnél is jobban bízott, és a csapat kiváló teljesítményét látva úgy döntött, beruház 18 ezer pólóra, amellyel a Háromoroszlánosok vb-címét ünnepelné, eladásukkal pedig természetesen ő is jól járna.

Hiába hirdette azonban a ruhadarabon lévő felirat, hogy a futball végre hazatért, a sors megtréfálta a férfit, és Anglia már a negyeddöntőben elvérzett a franciákkal szemben. Így ahelyett, hogy Baxter pólónként harminc fontot (több mint 14 ezer forint) tett volna zsebre, cége raktárját trikótenger tölti be, amire feltehetően nem sok embernek fáj a foga.

– Összeomlottam, miután Anglia kiesett – ismerte el a pórul járt férfi. – A csapat első néhány mérkőzésen mutatott teljesítménye igazán lenyűgözött, így biztos voltam benne, hogy ezúttal mi nyerünk. Ezután kaptam egy ajánlatot, aminek nem tudtam ellenállni. Most van 18 ezer pólóm, amelyeken az áll, hogy nyertünk, és nem tudok mit kezdeni velük. Szeretném megkérni az angolokat, hogy a történtek ellenére is vegyenek legalább egyet, ez emlékeztetheti őket, mennyire jól játszottunk a 2022-es világbajnokságon. Még ha a válogatottunk nem is nyert, az én szememben akkor is győztesek.

Borítókép: Az angolok kiesése miatt nem csak Declan Rice fogta a fejét (Fotó: APF/Anne-Christine Poujoulat)