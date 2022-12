Dalic a brazilok kiejtése után: A játékosaim nem normálisak!

Modric is csatlakozott edzője szavaihoz, majd kitért arra is, hogyan vigasztalta Rodrygót, aki mindjárt az első tizenegyest kihagyta. A brazil szélsővel ezúttal ellenfelek voltak, de egyébként a Real Madridnál csapattársakként egy célért küzdenek.

– Sokszor megmutattuk már, hogy sohasem adjuk fel, és senkinek nem szabad leírnia minket. Senki sem hitt bennünk a világbajnokság előtt. De nem vagyunk elégedettek azzal, amit eddig elértünk, még többet akarunk – mondta eltökélten az elnyűhetetlen középpályás. – Próbáltam megnyugtatni Rodrygót, hiszen bárki kihagyhat egy tizenegyest. Velem is megesett, amikor Törökország ellen játszottunk 2008-ban. Nem könnyű ezt feldolgozni, de megerősíti az embert. Biztos vagyok benne, hogy Rodrygo is erősebb lesz a meccset követően. Nem lesz nagyobb baja, olykor mindenki hibázik. Sajnálom, hogy ez vele történt meg, mert nagyon jó a kapcsolatunk.

Andrej Kramaric nehezen találta a szavakat a brazilok kiejtése után.

– Nem tudom, hogy mit kellene mondanom. Szinte sosem sírok, de ma elsírtam magam a pályán. Hihetetlen, ami történt, azt mondanám, hogy megismételhetetlen, de a mostani is ismétlés (a 2018-as vb-t követően – a szerk.). Remélem, hogy ezután a végsőkig menetelünk. A családom és a szurkolók miatt is rendkívül boldog vagyok. Minden meccsen elképesztő hangulatot teremtettek. Egész Horvátország tűzben ég most – lelkendezett Andrej Kramaric.

