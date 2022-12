Kilóg a sorból a magyar légiós a világ legjobb csapatából, és meglepődött

Augusztus végén vált hivatalossá, hogy Valter Attila a francia Groupama–FDJ-től a Jumbo–Vismához igazol. A kerékpársportban azonban a csapatbemutatókat jellemzően az év végén tartják, a szerződések naptári évre vonatkoznak, ezért került sor a Jumbóéra is csak most. Annak ellenére, hogy edzőtáborban már voltak együtt a bringások. A holland istálló – amely vezeti a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) világranglistáját – csütörtökön bejelentette, hogy az idei Tour de France-on diadalmaskodó dán Jonas Vingegaard-nak jövőre is a francia körverseny lesz a fő versenye, míg a másik nagy ásza, a háromszoros Vuelta-győztes szlovén Primoz Roglic a Giro d’Italián lesz a csapat kapitánya. Roglic az idei Tourt, miután bukott, kénytelen volt feladni.

Valter Attila a magyar bajnoki trikóban. Forrás: Facebook/Attila Valter

– Nyilván erősebb csapatot indíthatnánk a Touron, ha Primoz ott lenne Jonas mellett, de számunkra mindkét Grand Tour kiemelten fontos, és hiszünk benne, hogy mindkét versenyen lehet esélyünk a győzelemre. Természetesen azért dolgozunk, hogy ez össze is jöjjön – mondta Merijn Zeeman sportigazgató, aki elárulta, hogy az idén zöld trikót szerző, a pontversenyt megnyerő belga Wout van Aert mellett az Ineostól érkezett holland Dylan van Baarle is ott van az előzetes Tour-keretben.

Azt, hogy Valter Attilát melyik versenyeken indítja a Jumbo, hivatalosan egyelőre még nem lehet tudni, de nem kizárt, hogy őt is láthatjuk a Jumbo nyolcfős Tour-csapatában.

„Nyitottak, őszinték, realisták és nagyon céltudatosak. Olyan környezetet teremtettek, amelynél nehéz jobbat elképzelni. Akit felvesznek, annak nemcsak az eredményeit veszik figyelembe, hanem azt is, mennyire illeszkedik bele a csapatba. Mert ez tényleg egy nagybetűs csapat, már az első héten befogadtak minket, új versenyzőket” – írta a benyomásairól új csapatáról Valter Attila a közösségi oldalán.

A 24 éves versenyzőt elmondása szerint az lepte meg, hogy nem edzenek többet vagy keményebben, mint más csapat. Megfogalmazása szerint türelmesen kell edzeni, nem pedig sietve, ahogy mindig is csinálta, és ahogy a mezőny nagy része is teszi.

Valter Attila a legjobb helyre került

„Őszintén azt érzem, hogy ennél jobb helyen nem folytatódhatna a karrierem, és hogy a fejlődésemen óriásit fog lendíteni ez a közeg” – írta Valter, aki arról egyelőre nem számolt be, hogy melyik versenyeken indul, de megfogalmazása szerint ebben is érdekes változások lesznek.

Valter Attila a 2023-as mezében

Valter az előző két szezont a Groupama–FDJ csapatánál töltötte, és tavaly három napon át viselhette az összetettben élen állónak járó rózsaszín trikót a Giro d’Italián. Végül az összetett tizennegyedik helyén zárt. Idén a Giro 19. szakaszán negyedik lett, de ha itt a végjátékban, az utolsó kanyarban jobban figyel, akár meg is nyerhette volna a szakaszt. A szezonban több jó eredménye volt, a legnagyobb presztízsű egynaposok közé tartozó Strade Bianchén negyedik lett, az egyhetes alpesi körversenyen összetettben az ötödik helyen zárt, míg a katalán körverseny zárószakaszán másodikként ért célba. Nem mellékesen a magyar bajnokságon megnyerte a mezőnyversenyt. Így jövőre a magyar bajnoki trikóban láthatjuk, csak az időfutamokon ölti magára a Jumbo–Visma sárga színeit.

Valter Attila a Giro előtt, amely idén Magyarországról indult:

Borítókép: Valter Attilát könnyű kiszúrni a Jumb0–Visma csapatfotóján (Forrás: Twitter/Team Jumbo-Visma cycling)