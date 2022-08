Valter Attilát a csapatválasztáskor nem érdekelte a pénz

A magyar kerékpárosnak több ajánlata is volt, elmondása szerint hat World Tour-csapat is megkereste, egy különös dologhoz pedig ragaszkodott a tárgyalások során.

Megkértem a menedzseremet, hogy ne mondja el, melyik csapat mennyit kínál, mert nem akartam a pénz alapján választani. Úgy akartam dönteni, mintha ingyen kerékpároznék, csak a fejlődésért. Azt majd úgyis lekövetik az anyagiak.

Valter jelenlegi csapatától is megkapta a gratulációkat és a jókívánságokat. A Groupama–FDJ más úton indul el, jövőre kiváló utánpótlássorából nyolc fiatal is felkerül a profik közé. Valter szeptemberben két kanadai egynaposon teker, majd az ausztráliai világbajnokság után az októberi egynapos klasszikuson, a lombard körversenyen búcsúzik el a francia csapattól. Utána hosszabb szünet következik.

– Általában egy hónapot hagyok ki, legalábbis ha kibírom, mert azért néha megyek bringázgatni közben. Novemberben még a régi csapatom szerelését hordom, de a gyakorlatban már az új csapattal kezdem a munkát, valószínűleg decemberben lesz az első jumbós edzőtáborom. A csapat a felkészülés terén is profibb, rengeteg edzőtábort szervez. Ha magaslatra mennek, tudják is, hogy milyen munkát akarnak ott elvégezni, dietetikus, masszőr, szerelő utazik a csapattal. Nagyon szeretek a magyar srácokkal is edzőtáborozni, de idén nyáron, ha gond volt a kerékpárommal, azt nekem kellett megoldani, masszőrt is nekem kellett keresni. Persze a változás azzal is jár, hogy mostantól még kevesebbet leszek itthon, viszont legalább nem kell majd megkérdőjeleznem, hogy vajon tényleg a leghasznosabban töltöm-e az edzésidőt.

Tökéletes csapat nincs, de talán a Jumbo–Visma áll legközelebb hozzá. Egyetlen szezon előtt sem voltam még ennyire izgatott, nagyon várom, hogy elkezdjem velük a közös munkát

– hangsúlyozta Valter Attila.