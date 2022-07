Elgázolták Valter Attilát Olaszországban, eléggé ijesztően néz ki

A sportág világelitjébe tartozó Groupama–FDJ-t erősítő Valter Attila a múlt héten még arról számolt be a közösségi oldalán, hogy Fetter Erikkel, az EOLO–Kometa versenyzőjével megérkezett Livignóba, és a már jól bevált helyen kiváló körülmények közepette tréningezhetnek. (A tavasszal mindketten indultak a Giro d'Italián.)

„Ennél jobb helyet nem ismerek a szezonközi felkészüléshez! A világ legnyugisabb helye, ráadásul magaslaton. Pár nap akklimatizáció, aztán jöhet a Stelvio, Mortirolo vagy a Gavia!” – posztolta Valter Attila, megemlítve a Giro d’Italia legendás hegyei közül hármat.

Versenyzőink csütörtök éjjeli bejegyzéséből sajnos az derült ki, hogy nem lett „nyugis” az edzőtáborozás...

„Tegnap az edzés során elütött egy motoros Bormio közelében. Egy körforgalmat rosszul mért fel, belső íven próbált meg megelőzni, sajnos nem tudtam kivédeni. Azonnal rengetegen megálltak és segítettek, viszonylag hamar a Sondaloi kórházban voltam. Óriási szerencsémre semmim sem tört el, nincsenek maradandó sérüléseim, csak a szép kis arcom kapott egy pofont a betontól, de egy fogszabályzó amúgy is tervben volt. (ide egy könnyesen nevető emoji került – a szerk.) Végig magamnál voltam, és utólag visszagondolva, nem tudom, mit tehettem volna másképp, de sajnos az ilyen dolgok előfordulnak. A motorossal is megbeszéltük a történteket, nincs harag köztünk, hiszen attól nem gyógyulok gyorsabban. Ezzel a tábor sajnos véget is ért számomra, holnap már otthon regenerálódok, de szerintem nagyon gyorsan újra nyeregben lehetek. Amint többet tudok arról, hogy ez mit változtat a versenynaptáramon, jelzem nektek! Hálás vagyok, hogy ennyire ritkán fordul elő velem ilyen, és akkor is figyel rám a védőangyalom. Vigyázzatok magatokra!” – írta Valter Attilla, és egy friss fotót is megosztott magáról.

Mi tagadás nem néz ki jól, de bizony sokkal rosszabbul is járhatott volna…

Mi mást mondhatnánk, mint amit már több százan kívántak neki a közösségi oldalán: mielőbbi felépülést!

Baleset a Tour de France-on

Sajnos a Tour de France 18., csütörtöki szakaszán is történt baleset, íme:

Borítókép: Valter Attila megúszta törés nélkül a balesetet (Forrás: Facebook/Attila Valter)