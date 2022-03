A szél elfújta a mezőnyt, tömegbukás és szenzációs Valter Attila + videó

A Strade Bianche Olaszországban, Toscanában 2007 óta évente megrendezendő egynapos országúti kerékpárverseny, melynek rajtja és befutója egyaránt Sienában van. A viadal az olasz nevét az útvonalán található fehér murvás utakról kapta, melyek az össztáv egyharmadát teszik ki. Mivel a Strade Bianche története sokkal rövidebb a kivétel nélkül több mint százéves múltra visszatekintő klasszikus egynapos Monumentum versenyekénél (Milánó–Sanremo, Flandriai körverseny, Párizs–Roubaix, Liège–Bastogne–Liège, Giro di Lombardia), nincs ebben az elit társaságban, de a presztízse napjainkban már ugyancsak nagyon nagy.

A verseny az UCI World Tour, azaz a legmagasabb szintű férfi országútikerékpár-versenysorozat része, így az UCI WorldTeamek, azaz a legjobb csapatok indulása kötelező. Szombaton a 184 kilométeres távon – ebből 63 kilométer volt a poros rész – 22 csapat 154 versenyzője indult, s egyfajta sporttörténelmet írva három magyar kerékpáros is ott a rajtjánál: Valter Attila a Groupama–FDJ, Dina Márton és Fetter Erik pedig az EOLO–Kometa színeiben.

Fél távnál hatalmas bukást láthattuk a közvetítésben, egy lejtős szakaszon az oldalszél telibe kapta a mezőnyt, több mint húszan borultak fel; akadt olyan versenyző – éppen a világbajnoki trikóban tekerő francia Julian Alaphilippe ( Quick-Step Alpha Vinyl Team) –, aki szaltózva repült le a kerékpárjáról. Visszaült, folytatta a versenyt, de érdemben már nem tudott beleszólni a történésekbe.

Bukott Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) is, a Tour de France 2020-as és 2021-es győztese is, a 23 éves szlovén bringás is feltápászkodott és a mezőny után eredt. Utolérte a többiket, ötven kilométerrel a vége előtt pedig meglógott, és senki sem érte utol – nagy győzelmet aratott!

– Őrületes győzelem… Korán indultam meg, és öt kilométerrel a vége előtt még egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy nyerek. Még az utolsó emelkedőn is nézegettem hátra, hogy jönnek-e a többiek, de senki sem láttam. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült nyernem – nyilatkozta az Eurosport kamerája előtt Tadej Pogacar, akit természetesen hatalmas ováció fogadott Sienában.

Victory parade along Santa Caterina for @TamauPogi! Watch now last km of the 2022 Strade Bianche @eolo_it #StradeBianche pic.twitter.com/4zGA4MaZHz — Strade Bianche (@StradeBianche) March 5, 2022

Az idényt bombaformában kezdő Pogacarnak ez volt a második megméretése, az elsőt, a csapata számára hazai viadalt, az UAE Tourt is megnyerte, két etapsikert bezsebelve.

De nem kevésbé lehet boldog Valter Attila sem, aki végig az élbolyban tekert, Pogacar meglépése után is tartotta a helyét az első csoportban, a végén pedig ő is belehúzott, és a negyedik helyen ért célba, ami nagyon nagy siker. Valter tavaly a Giro d’Italia elején három napon keresztül viselte az összetettben vezető versenyzőt megillető rózsaszín trikót, s most újra nagyot alakított.

Dans un final où il n'a rien lâché pour revenir sur une partie des hommes à l'avant de la course, Attila Valter obtient une très belle 4e place sur les Strade Bianche ! pic.twitter.com/qGDjIOQsFG — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) March 5, 2022

Tadej Pogacar 4:47:49 órás idővel győzött, a második az elnyűhetetlen, 41 éves spanyol Alejandro Valverde (Movistar Team) lett 37 másodperces hátránnyal, a harmadik helyen a dán Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl Team) 46 másodperces hátránnyal végzett, a negyedik Valter Attila 1:07 perccel maradt el Pogacartól. Fetter Erik a tavalyi 100. pozícióját jelentősen megjavítva ezúttal 47. lett 8:14 perc hátránnyal, míg Dina Márton nem fejezte be a versenyt.

A férfiak versenye előtt a nőknél a belga Lotte Kopecky (SD Worx) nyert, aki az utolsó métereken hajrázta le a korábbi kétszeres győztes holland Annemiek van Vleutent (Movistar Team).

Borítókép: A tömegbukás kezdete, a világbajnoki trikóban tekerő francia Julian Alaphilippe a levegőben (Forrás: Twitter/Cyclingnews.com)