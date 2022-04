Bravúr Valter Attilától, az ötödik helyen zárta az alpesi körversenyt

Mondhatjuk, hogy a Groupama–FDJ csapata számára ideálisan alakult az alpesi körverseny utolsó szakasza, az ausztriai Lienzből induló, és itt is végződő 114,5 kilométeres etap, amelyen a végig zuhogó eső miatt rendkívül nehéz körülmények között kellett tekerniük a kerékpárosoknak. A szakaszon a győzelmet szökésből Valter Attila francia csapattársa, Thibaut Pinot szerezte meg. Az összetett esélyesei közül a szintén francia Romain Bardet, a DSM bringása bírta a legjobban a végét, így ő diadalmaskodott, a zárószakaszon ehhez a nyolcadik hely is elég volt neki. A negyedik szakasz után a tizedik helyen álló ausztrál Michael Storer (Groupama–FDJ) vele azonos idővel lett hetedik, és ezzel az összetettben feljött a második helyre. A szakasz előtt harmadik helyen álló Valter Attila a tizedik helyen tekert be a célba, így az összetettben a szoros versenyben végül ötödikként zárt a nehéz útvonalú és erős mezőnyt felvonultató viadalon. A szakasz előtt vezető spanyol Pello Bilbao (Bahrain–Victorious) pénteken csak 12. lett, így a végelszámolásban meg kellett elégednie a negyedik hellyel.

A mezőnyében ott volt az EOLO–Kometa két magyar kerékpárosa, Fetter Erik és Dina Márton is, akik pénteken az időkorlát túllépésével értek célba a 69. és a 86. helyen 20:13, illetve 25:56 perccel a győztes mögött.

Az összetettben az ausztrál Richie Porte (Ineos-Grenadiers) a hetedik, a francia színekben tekerő Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) a 10., a spanyol Mikel Landa (Bahrain–Victorious) a 11., a hétszeres Grand Tour-győztes (a Tour de France-ot négyszer megnyerő) brit Chris Froome (Israle Preimer Tech) 71. lett.

Tour of the Alps, 5. (utolsó) szakasz, Lienz–Lienz, 114,5 km:

1. Thibaut Pinot (francia, Groupama–FDJ) 3:09:24 óra

2. David De La Cruz (spanyol, Asztana Qazaqstan) 7 mp hátrány

3. Lennard Kämna (német, BORA–hansgrohe) 1:46 p h.

...10. Valter Attila (Groupama–FDJ) 9:15 p h.

Végeredmény, az összetett élcsoportja:

1. Romain Bardet (francia, DSM) 18:59:29 óra

2. Michael Storer (Groupama–FDJ) 14 mp hátrány

3. Thymen Arensman (holland, DSM) 16 mp h.

4. Pello Bilbao (spanyol, Bahrain–Victorious) 37 mp h.

5. Valter Attila 49 mp h.

Borítókép: Hétfőtől péntekig gyönyörű tájakon tekert a mezőny (Forrás: Twitter/Équipe Cycliste Groupama–FDJ)