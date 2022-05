Valter nevetett, Peák sírt: búcsút vett hazánktól a Giro

– Sosem nevettem még ennyit verseny közben, és ez teljes egészében a magyar szurkolóknak volt köszönhető. Olyan jelmezeket láttunk az utak mentén, hogy nem is akartunk hinni a szemünknek, hihetetlen volt a hangulat és a lelkesedés megint. Én a városneveket is jólesően megmosolyogtam, szürreális például, hogy Nagybajomon megy keresztül a Giro d'Italia mezőnye… – mondta a Nemzeti Sportnak Valter Attila (Groupama–FDJ), aki ismét kiemelte az általános pozitív reakciókat is:

Mindenkitől azt hallgattam a három nap alatt, hogy az utóbbi évek legjobb „nagy rajtját” rendeztük meg, ez egyértelműen a magyar embereknek köszönhető.

A magyarországi kerékpárünnep sem ért véget, hiszen szerdán kezdődik a Tour de Hongrie, a Giro sztárjai azonban elhagyták hazánkat, hiszen kedden már 1722 méteres magasságba teker fel a mezőny a szicíliai vulkánon, az Etnán.

Peák Barnabás csapata, az Intermarché–Wanty–Gobert közösségimédia-bejegyzéséhez fűzött reakciója nem igényel kommentárt.