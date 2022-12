Világbajnoknőink keményen egymásnak ugrottak itthon

Azt már a hét elején tudtuk, hogy az ob-n Szilágyi Áron nem indul el, háromszoros olimpiai bajnok kardozónknak, miközben a múlt hét végén megnyerte az orléans-i Grand Prix-t, kiújult a saroksérülése. Csütörtökön pedig kiderült, hogy a tokiói ötkarikás játékokon párbajtőrben ezüstérmes, nem mellékesen egyéni vlágbajnok Siklósi Gergely – aki egy hete a vancouveri világkupán diadalmaskodott – belázasodott, így az ob-n pénteken nem állhatott pástra a selejtezőben. A 2022/23-as szezonban férfipárbajtőrben korábban még egy világkupát redeztek, azt is magyar nyerte, Andrásfi Tibor, ő pedig a magyar bajnokságon meglepetésre elvérzett a selejtezőben, már a 64 között.

A női kardozók versenyét azért kellett megkülönböztetett figyelemmel követnünk, mert idén a kairói világbajnokságon, ahol Szilágyi megszerezte pályafutása első egyéni vb-aranyát, a női csapatok versenyét nem kis szenzációt szolgáltatva a Pusztai Liza, Katona Renáta, Battai Sugár Katinka, Szűcs Luca összetételű magyar négyes nyerte meg. Az ob-n pedig a selejtező után úgy alakult a 32-es tábla, hogy legjobb négy közé a papírforma alapján négy világbajnokunknak kellett volna bejutnia. Ám a 16 között Pusztai 15-14-re alulmaradt Keszei Kirával szemben. Az elődöntőkben Szűcs 15-10-re nyert Katona, Battai 15-3-ra Keszei ellen, a magyar bajnok pedig Batta Sugár lett, a döntőben 15-7-re verte Szűcs Lucát.

Férfikardban a legjobb nyolc között szembekerült egymással olimpiai bronzérmes, idén vb-2. és Európa-bajnok csapatunk két kiválósága, Gémesi Csanád és Decsi Tamás, s előbbi nyerte az asszót 15-13-ra. Gémesi aztán a döntőbe is bejutott, ahol válogatottunk harmadik tagja, a 2017-es egyéni világbajnok Szatmári András volt az ellenfele. A négy között ő Iliász Nikolászt győzte le 15-11-re, aki korábban már vb-ezüstöt és vb-bronzot is nyert a magyar csapattal, és szeretne visszakerülni az együttesbe. A nap végén a magyar bajnoki címet Gémesi Csanád szerezte meg, Szatmári András 15-12-es legyőzésével. Az asszó első fele kiegyenlített volt, 7-7 után Szatmári 11-7-re ellépett, Gémesi viszont színes vívással, szép védésekkel és támadásokkal sorozatban hét találatot adott. Szatmári egy akciót még sikeresen fejezett be, de a következő tust Gémesi adta, aki ezzel először lett egyéni bajnok, és egyben a gödöllőieknek is az első címét szerezte meg ebben a szakágban.

Férfipárbajtőrben Bányai Zsombor, női párbajtőrben Kun Anna, férfitőrben Dósa Dániel, női tőrben Kondricz Kata lett a magyar bajnok.

A magyar vívás napján megemlékeztek a sportág elmúlt egy évben elhunyt kiemelkedő alakjairól, köszöntötték a kerek évfordulós születésnapos kiválóságokat, a sportág nagy egyéniségeit, valamint az év legeredményesebb ép és kerekesszékes vívóit, az őket felkészítő edzőket, továbbá a legjobbnak választott versenybírókat. Ugyancsak megtapsolhatta a közönség a sportági hírességek csarnokába idén beválasztott, 1964-ben kard egyéniben olimpiai bajnok Pézsa Tibort és a férfikard-világkupa összetett győzteseként Szilágyi Áront.

A magyar bajnokság vasárnap a csapatversenyekkel ér véget a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban.

Borítókép: Katona Renáta, Battai Sugár Katinka, Pusztai Liza és Szűcs Luca. A nap végén Battai örülhetett (Forrás: Facebook/Hungarian Fencing Federation/Magyar Vívószövetség)