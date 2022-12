Nagyon megverte a cseh bajnokcsapatot a Ferencváros

Szerdán a női kézilabda NB I csúcsrangadóján az FTC-Rail Cargo Hungaria 32-26-ra verte a Győri Audi ETO KC-t, szombaton pedig mindkét csapat a Bajnokok Ligájában lépett pályára a 9. fordulóban. Előbb az A csoportban a Fradi, amely a cseh Banik Most együttesét fogadta, és nem lehetett kétséges, hogy melyik együttesnek áll a zászló. A forduló előtt az FTC hét ponttal (három győzelem, egy döntetlen, négy vereség) az ötödik helyen állt, a csehek pedig pont nélkül foglalták el az utolsó, nyolcadik helyet. Október 22-én a Fradi idegenben is könnyedén elbánt a Banikkal, 46-27-re ütötte ki. Akkor már a 20. percben tíz góllal, 19-9-re vezetett Elek Gábor gárdája.

– A cseh csapat nagyon felszabadultan érkezhet hozzánk, nincs veszítenivalója, és biztosan megpróbálja majd megnehezíteni a dolgunkat – vezette fel a mai találkozót a zöld-fehérek honlapján Kukely Anna, aki az ősszel a csehországi meccsen ötször volt eredményes. – Éppen ezért nagyon észnél kell lennünk, mert ha nem koncentrálunk eléggé, akkor tudnak gondot okozni. Úgy gondolom, ha a saját játékunkat tudjuk játszani, akkor nem lehet nagy probléma, szeretnénk győzni – tette hozzá az irányító-átlövő.

A cseh bajnok októberben az őt érezhetően lebecsülő Brestnek okozott kellemetlen pillanatokat, a franciaországi találkozón a 49. percben még döntetlen volt az állás. Végül azonban a franciák otthon tartották a két pontot (31-26).

A csehek most az Érd Arénában is bátran kezdtek, 4-2-re, 5-3-ra és 6-4-re is vezettek, de 7-6-nál, majd 7-7 után 9-7-nél már a Ferencvárosnál volt az előny. S ekkor beindult a zöld-fehér henger, és félidőben 20-11 állt az eredményjelzőn. A vendégek fordulás után sem tudták felvenni a házigazda tempóját, mi több, láthatóan elkészültek az erejükkel. Az 50. percben 33-15 volt az állás, két perccel később pedig 35-15-nél már húsz góllal vezetett a Fradi. A vége 43-19 lett, a Ferencváros könnyedén megoldotta a kötelező feladatát. S ha most nem is lőtt annyi gólt a cseh bajnoknak, mint az idegenbeli találkozón, ezúttal nagyobb különbséggel győzte le. Klujber Katrin tíz gólt szerzett, de a kapuban Janurik Kinga is kiválóan teljesített, tizenegy védése volt.

A női BL-ben rövid téli szünet következik, a négy győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel álló FTC január 7-én a címvédő norvég Vipers Kristiansand vendége lesz.

Borítókép: Klujber Katrin a helyzet magaslatán (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)