A díjazott Rossi már a következő elismerésre és az Eb-re gondol

Rossi a Nemzeti Sport kamerái előtt azt is elmondta, megtiszteltetés, hogy őt jutalmazták meg a díjjal, hiszen rajta kívül is nagyszerű edzőket jelöltek. Egyikük, Bíró Attila még egy üveg borral is meglepte kollégáját.

– Amikor olyan sikeredzők társaságába kerülsz, amilyenben most én voltam, egyáltalán nem lehetsz biztos benne, hogy te nyered a díjat. Harminchárom százaléknyi esélyem volt erre, s szerencsém volt, hiszen az újságírók rám voksoltak. Nagyon büszke vagyok erre a díjra, de ha enélkül mentem volna haza, az is büszkeséggel töltött volna el, hogy nagyszerű sportolók, edzők körében tölthettem ezt az estét – fogalmazott a szövetségi kapitány. Rossi hozzátette, a válogatottal elhódított címek nélkül is sikerült elnyerniük a szurkolók bizalmát, és a legfőbb célja, hogy ezt idén is megtartsák.

Olaszországban is szemmel tartják

Rossinak honfitársa, a korábban az angol és az orosz labdarúgó-válogatottnál is megfordult Fabio Capello adta át az elismerést. A 76 éves tréner elárulta, az olaszok követik a külföldön dolgozó edzőik munkásságát, így természetesen Marco Rossiét is, aki 2022-ben is fantasztikus eredményeket ért el a magyar nemzeti csapattal: kis híján megnyerték a 3. csoportot a Nemzetek Ligája A divíziójában, pedig olyan ellenfelekkel kellett megküzdeniük, mint az angol, a német és az olasz válogatott. Ezzel a teljesítménnyel Rossi is magára irányíthatta az esetleges kérők figyelmét, véli Capello.

– Az önök érdekében remélem, nem érkezik olyan érdeklődő, aki miatt azt kell mondja a magyaroknak: ciao, ciao! Ez az igazi veszély, mindannyian tudjuk. Mert lássuk be, vannak ajánlatok, amelyekre nehéz nemet mondani. Rossi ugyanakkor nagyon jól érzi magát Magyarországon, élvezi az emberek tiszteletét, egy edzőnek ez meghatározó tényező. Hogy látják a munkája értékét, azt, amit ad, amit elért. És meg is kell becsülni őt. A pénz fontos, ám nem könnyű a váltás, az ugrás az ismeretlenbe. Ha az ember külföldön dolgozik, sokat tanulhat, érettebbé válik, megtapasztalhatja, máshol miként mennek a dolgok, miben különböznek a viszonyok az olaszországitól – magyarázta Capello, aki a Nemzeti Sportnak adott interjújában arról is beszélt, mit tart a magyar válogatott szövetségi kapitánya legnagyobb érdemének.