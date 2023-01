A melbourne-i női győztes szerint helyette mást illet meg a trófea

Az első adogatását még mindkét játékos magabiztosan hozta, az első Grand Slam-döntőjében szereplő Arina Szabalenka viszont a másodikat 40:0-ról elbukta. A wimbledoni címvédő Jelena Ribakina nem ingott meg, így gyorsan, 4:2-re elhúzott az első szettben. Szabalenka innen még kiegyenlített, de ötödik kettős hibája után ismét brékhátrányba került, és végül 6:4-re elveszítette a játszmát.

Ribakina remekül szervált, kevesebbet hibázott, mint az ellenfele, ráadásul a második szettet is ő kezdte jobban – bréklabdával. Szabalenka azonban nem hagyta kicsúszni a kezéből a gémet, és ez fordulópontot jelentett a meccsen. A kazah Ribakina a maga adogatójátékát még megnyerte, utána a következő három játék Szabalenkáé lett, ezzel 4:1-re vezetett. Hiába voltak újabb bréklabdái, ezután már nem tudta elvenni Ribakina adogatását, de 5:3-nál kiszerválta a szettet.

A döntő játszmában 3:3-ig fej fej mellett haladtak a játékosok, majd Szabalenka brékelt, és a maga szerváját is hozta, így egy játékra került a győzelemtől. Ribakina feljött 5:4-re, ezután nagy csatát vívtak az utolsó pontokért, és Szabalenkának végül négy meccslabdára volt szüksége a diadalhoz. A fehérorosz teniszező két páros Grand Slam-győzelme (az US Open 2019-ben, az Australian Open 2021-ben nyert a belga Elise Mertens társaként) után most már egyéniben is a pálya királynőjének mondhatja magát. A jövő héttől pedig Iga Sviatek mögött ő lesz a világranglista 2. helyezettje.

– Először is szeretnék elnézést kérni az angoltudásomért, mert még mindig remegek – kezdte köszönőbeszédét a 24 éves Szabalenka. – Inspiráló Billie Jean Kingtől átvenni a trófeát, köszönjük neki mindazt, amit a sportágunkért tett. Gratulálok Jelenának, remek munkát végzett az elmúlt két hétben. Remélem, hogy még sok Grand Slam-döntőn vívunk meg egymással – mondta szimpatikus módon a fehérorosz. Ezután a szervezőknek, a közönségnek és a csapatának hálálkodott, akik sok hullámvölgyön segítették át őt az elmúlt évben: – Megérdemlitek ezt a trófeát, ami sokkal inkább nektek jár, mint nekem. Szeretlek titeket!

Australian Open, női egyes, döntő:

Szabalenka (fehérorosz, 5.)–Ribakina (kazah, 22.) 4:6, 6:3, 6:4

Australian Open, férfi egyes, döntő, vasárnap: Cicipasz (görög, 3.)–Djokovics (szerb, 4.) 9.30

Borítókép: Arina Szabalenka könnyek között ünnepel (Fotó: AFP/David Gray)