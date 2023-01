Bánhidi Bence kritizált: „A szünet után bent maradtunk az öltözőben”

A magyar válogatott irányítója, Lékai Máté így értékelt a 35-27-es magyar győzelem után. – Az első meccs mindig kapkodós hangulatú. Az első félidővel elégedettek lehettünk, a másodikban a védekezéssel szemben többet kellett volna mozogni labda nélkül. A következő meccsek teljesen mások lesznek. Boldog lennék, ha Izland ellen is 21 gólt dobnánk az első félidőben. Komolyra fordítva a szót, van egy győzelmünk, amivel nagy valószínűség szerint továbbjutunk a középdöntőbe. Örülök, hogy győzelemmel estünk át a tűzkeresztségen – mondta a 34 éves játékos az M4 Sportnak.

A négy lövésből négy gólt szerzett beálló, Bánhidi Bence kritizált. – Az első félidő olyan volt, amilyent szerettünk volna. A másodikban bent maradtunk az öltözőben, sok ziccert kihagytunk, le kell vonnunk a következtetéseket. A szünet után kicsit ráültünk az eredményre sajnos a nyitott védekezés ellen nem találtuk a megoldást.

Rosta Miklós, a vb-újonc is elmondta a gondolatait. – Az első félidőben hatos falat védekezett az ellenfél, a folytatásra változott a helyzet, egy az egyeket kellett erőltetni. Olykor gyorsabbak voltak a koreaiak, mint mi, de végül rutinból lehoztuk a meccset. A különbség lehetett volna nagyobb is, de úgy gondolom, első mérkőzésnek jó volt a mai élmény. Most már Izland ellen készülhetünk.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány is elmondta a véleményét. – Remekül kezdtünk, a második félidőben naggyá tettük az ellenfél kapusát, nem céloztunk pontosan. Kicsit megzavart minket a nyitott védekezési formáció. Minden tornán nehéz az első, a bemutatkozó meccs, ez szerencsére nekünk most győzelemmel sikerült. Megtettük az első lépést, legyőztük Dél-Koreát, mindenki megkapta a megfelelő játékpercet, most a pihenés a legfontosabb az Izland elleni meccs előtt, ami egészen más lesz, mint a nyitómérkőzésünk – mondta a kapitány az M4 Sportnak.

