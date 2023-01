Kezdetnek jó volt: könnyedén hoztuk a kötelezőt Dél-Korea ellen

A magyar válogatott a Szlovénia elleni vereséggel végződő vb-főpróba után kedden utazott el a csoportkör helyszínére, Kristianstadba, ott végezte el az utolsó simításokat a vb-rajt előtt. Dél-Koreával korábban 12 alkalommal játszott, legutóbb 11 éve a londoni olimpián, akkor 9-7 volt az állás a szünetben az ellenfél javára, innen fordított Mocsai Lajos csapata, és nyert 22-19-re. Abból a csapatból Mikler Roland és Lékai Máté maradt meg hírmondónak. Mindkét játékosra főszerep hárult az idei első vb-csoportmeccsen. A két rutinos játékos mellett Bánhidi Bence, Szita Zoltán, Ancsin Gábor, a két szélen pedig Pedro Rodríguez és Bóka Bendegúz alkotta a kezdő hatost.

A tavalyi telt házas MVM Dome-hoz képest a kristianstadi csarnokban jóindulattal is mintegy száz-kétszáz néző foglalt helyet a magyar válogatott első vb-csoportmeccsén.

A 18 fős keretből a fradista szélső, Kovacsics Péter és a horvát Zagreb jobbátlövője, Leimeter Csaba maradt ki a meccsre nevezhető 16 fős névsorból. A kezdődobásnál hallatszott a Ria-ria, Hungária! rigmus, voltak magyar nézők is a lelátón.

Lékai Máté kihagyott hetesével kezdődött a meccs, de a kipattanót bedobta a Ferencváros irányítója. A vezetés megszerzése után szomorúság telepedett a magyar válogatottra, Ancsin Gábort kellett letámogatni a pályáról. Ilics Zoran érkezett a helyére. A dél-koreai válogatott a várakozásoknak megfelelően a tempó gyorsítására törekedett, már a meccs elején rohanó üzemmódba kapcsolt. De a nagy iramba hibák csúsztak, és ezeket a válogatott, különösen a kiválóan kezdő, heteseket kiharcoló és a ziccereit magabiztosan értékesítő beálló, Bánhidi Bence könyörtelenül kihasználta. A hetedik percben már három gólra duzzadt a magyar előny.

A különbség nőtt, a vb-újonc Ilics lőtte a hatodik magyar gólt, 4-0-s sorozattal lépett el a magyar válogatott. Bánhidi kétperces büntetését okosan, a hátránya csökkentésére használta az ázsiai csapat. Voltak jó hírek is, sőt, ebből több is volt: az öltözőből visszajött az ápolt Ancsin, és Ilics mellett a másik vb-újonc, a Bánhidit ideiglenesen váltó Rosta Miklós is góllal debütált. Ettől függetlenül kicsit megtorpant a támadójáték, hátul lankadt a figyelem. Dél-Korea nem szakadt le, kitartóan ott loholt a magyar válogatott nyomában. Kár, főképp azért, mert Lékaiék olykor átvették az ellenfél rohanós tempóját, így több hiba csúszott a játékba, és a befejezések sem voltak mindig precízek.

Bő negyedóra után, egy újabb kapott gól nélküli szakasz következett, ezzel kialakult az addigi legnagyobb különbség, 12-7. Hanusz Egon érkezett tehermentesíteni Lékait, a Stuttgart irányítója okos gólpasszal kezdett. Rosta kellemes meglepetést keltett, a szegedi beálló képtelen volt hibázni. Mikler védése után már a hétgólos vezetésért futhatott előre a válogatott. Hanusz élt is az eséllyel. Ancsin visszaállt, ami igazán örömteli volt azok után, hogy fájdalmas arccal jött le a pályáról az első percekben. 9-7 után egy 10-4-es periódussal végképp leszakította ellenfelét, ezzel el is döntötte a meccset a magyar válogatott. A vb-újonc Bujdosó Bendegúz gólja zárta le az első félidőt, 21-11-es magyar előnnyel mentek szünetre a csapatok.

A megnyugtató előny birtokában Chema Rodríguez bátran cserélgette a játékosokat. Miklert Székely Márton váltotta a kapuban, Ligetvári Patrik is beleszagolt a vb hangulatába, nem csak védekezésben, támadásban is megkapta a lehetőséget a kapitánytól. Egy kérdés maradt: a biztos előny tudatában tud-e megfelelően összpontosítani a folytatásra a magyar válogatott, vagy elkezd tartalékolni a kulcsfontosságú Izland elleni szombati meccsre? Az ellenfél tisztességesen küzdött, védekezési formációt váltott, a hatos fal helyett három kettő, egyes hadrendet választotta.

A koreai kapus nagyon feljavult a második félidőre Fotó: Europress/AFP/Johan Nilsson

A koncentráció csökkent, ez leginkább a kétperces kiállításokban volt tetten érhető. Esett a színvonal, Dél-Korea nem adta fel, de képtelen volt felzárkózni, többször az üres kapus lövéseket is kihagyta. A koreai kapus, Kim Dong Uk volt a mezőny legjobbja ezekben a percekben. A tizenkét gólos előny pillanatok alatt nyolcra apadt.

Rosta Miklós bátran játszott. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Leginkább a beállójáték volt biztató, Rosta fizikai fölényét tudta kamatoztatni, de a helyzetek rendre kimaradtak. 25-18-nál kért időt a magyar kapitány. Pedro vetett véget a hosszúra nyúlt magyar gólcsendnek, előtte Székely védett ziccert. Majd Lékai hetesből is betalált. Megint fel lehetett volna tornázni tíz gólra a különbséget, no, nem mintha ennek bármilyen jelentősége lett volna. A győzelem már az első félidőben eldőlt.

Az utolsó tíz percre hétgólos magyar előnnyel fordultak a csapatok. A balatonfüredi szélső, Bóka Bendegúz megmutatta, hogy átlövésből is tud gólt szerezni, majd Bujdosó állította vissza a tízgólos különbséget. A vége „szorosabban” alakult, az ellenfél visszakapaszkodott. A nyitott védekezés elleni játék nem ízlett a magyar válogatottnak, de Dél-Korea ellen ez is belefért.

Egy meggyőző és egy kicsit dadogó félidő után alakult ki a végeredmény: 35-27.

Férfikézilabda-világbajnokság, D csoport, Kristianstad: Magyarország–Dél-Korea 35-27 (21-11). Az Izland–Portugália mérkőzést később játsszák. A magyar válogatott szombaton Izland ellen folytatja a szereplését a világbajnokságon.

Borítókép: Lékai Máté vezényelte a magyar csapatot (Fotó: AFP)