Váratlanul összeroppant a magyar válogatott a vb-főpróbán

A Lékai, Ancsin, Szita belső hármassal kezdett a magyar válogatott, a támadójátékkal nem volt különösebb gond, de szellős volt a védekezés. A legtöbb szlovén támadás Ancsin oldalán futott, és a Tatabánya átlövője általában tehetetlen volt a szlovén támadások ellen. Ezzel együtt több variációs lehetőséggel is próbálkozott Chema Rodríguez csapata, Ancsint zavaró emberként is bevetette a kapitány.

A félidő felénél a válogatott tömeges cserékkel frissített: Bánhidi Bencét Szöllősi Szabolcs váltotta a beálló poszton, Lékai helyére a mozgékony, motivált Hanusz érkezett, a két kezdő átlövő is pihenőt kapott: Szita helyett Bodó, Ancsin helyett pedig Leimeter szállt be. A szlovén válogatott elsősorban az átlövéseiben bízott, Mikler ezekkel nem nagyon tudott mit kezdeni a kapuban, és a beálló lövéseivel is meggyűlt a baja. A válogatott kétszer is vezetett két góllal, de nem tudta megtartani az előnyét a szünetig (13-13).

A folytatásban újabb emberek kaptak lehetőséget: Mikler helyett Székely állt be a kapuba, Ligetvári Patrik nem csak védekezésben, támadásban is szerepet kapott. Rosta magabiztos volt a beálló poszton. Újra megvolt a háromgólos előny (19-16), ennek kellett volna kitartani a mérkőzés végéig.

Hanusz Egon (fehérben) nagyon igyekezett Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Ennél azonban sokkal szorosabban alakult a második félidő, nem sikerült letaszítani Szlovéniát, többek között az egyre több kétperces kiállítás miatt sem. Székely fogott nehéz labdákat, de Aleks Kavcic vezérletével kiegyenlített az ellenfél. Belejött a szlovén kapus: Joze Baznik már a tizedik védésénél járt a 48. percben. Sipos kiállítása miatt Szlovénia emberelőnyben támadhatott a vezetésért. Vlah élt is az eséllyel (23-24). Sőt, Domen Makuc góljával a mérkőzés során először két góllal vezetett a szlovén válogatott. Chema Rodríguez azonnal időt kért.

Tíz perccel a vége előtt Szlovénia újabb esélyt kapott, hogy még megnyugtatóbbá tegye a vezetését: Bodó rossz passza után a plusz háromért ment... Rok Ovnicek góljával 26-23 lett oda. De volt még nyolc perc: Bánhidi szépített, majd Székely védett ziccert, a nagy rohanást Lékai koronázta meg egy okos góllal. Mínusz egy, de aztán megint megléptek a szlovénok. Nagyon nem ment a védekezés, de a támadójáték is megállt. Bodó messze fölé bombázott labdája után szertefoszlottak a magyar remények. 30-26-os vendégelőnynél kérte ki az utolsó idejét a magyar kapitány. De innen már nem volt visszaút. Szlovénia 32-29-re nyert.

Az elfogadható első félidei játéka után a magyar válogatott váratlanul összeroppant a szünet után. Folytatás és javítás Kristianstadban.

Férfikézilabda felkészülési mérkőzés: Magyarország–Szlovénia 29-32 (13-13).

A magyar válogatott január 12-én a Koreai Köztársaság ellen mutatkozik be a svéd, lengyel közös rendezésű világbajnokságon. Január 14-én Izland, 16-án Portugália ellen játszik majd Kristianstadban.

Borítókép: Bánhidi hozta magát a szlovénok ellen (Fotó: Nemzeti Sport)