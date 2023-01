Barátságos meccs: majdnem összeverekedtek a mieink a szlovénekkel

Az eredeti időponthoz képest fél órával korábban, 18 órakor kezdődött a találkozó a Muraszombattól mintegy húsz kilométerre délre, a horvát határhoz közel fekvő Ljutomerben. Mégpedig azért, mert a magyar fél szándéka ellenére elmaradt a tévéközvetítés. A házigazdák arra hivatkoztak, hogy nem áll rendelkezésükre erre megfelelő digitális jel. A magyar szövetség felajánlotta, hogy a saját eszközeivel legalább az interneten közvetítené, azaz streamelné a mérkőzést, de erre a szlovén szövetség jogi okok miatt nem adott engedélyt. Szombaton nem merülhet fel ilyen probléma, a két csapat második, nagykanizsai felkészülési mérkőzését az M4 Sport akkor élőben közvetíti.

Miként megírtuk, a magyar válogatottból szerdán edzésen, bemelegítés közben elszenvedett szerencsétlen sérülés miatt kidőlt Juhász Ádám, akinek a helyére Chema Rodriguez nem hívott be új játékost. Hanusz Egon csak a napokban épült fel betegségből, ezért egyelőre ő is kimaradt, így Lékai Máté maradt az egyedüli irányító a csapatban.

A szlovéneknél is akadtak ismerősök szép számmal. Mindenekelőtt a Szeged két klasszisa Dean Bombac és Borut Mackovsek, valamint Blaz Blagotinsek, aki a múlt nyáron távozott Veszprémből, továbbá a Barcelona korábbi, illetve jelenlegi játékosa Jure Dolenec és Blaz Janc.

A magyar válogatott kerete már az óévben megkezdte a közös munkát Telkiben, de meccset először most játszott, ami eleinte meg is érződött a csapat játékán. A kezdeti egyensúlyt megbontva, 7-7 után elhúztak a hazaiak, miközben a mieink két hétméterest is kihagytak. Szünetben 17-13-ra vezettek a szlovénok, de nagyobb is lehetett volna a különbség, ha Mikler Roland nem véd kiválóan.

A második félidő elején felzárkóztak a mieink 17-16-ra, ezután ismét elléptek a szlovének, a játékrész derekán többször is vezettek öt góllal. Az egyik magyar akció után kis híján tömegverekedés tört ki a szlovén kispad előtt. Rosta és Blagotinsek akaszkodott össze, amihez többen is csatlakoztak, a magyar játékos végleges kiállításként pirost lapot, a szlovén kétperces büntetést kapott, s a játékvezetők egy-egy stábtagnak is kiosztottak egy-egy sárga lapott. Ezután a szlovén közönség kifütyülte a magyarok valamennyi támadását.

A mieink viselték jobban a feszültséget, a hajrában feléledtek, és Lékai Máté vezérletével nem csupán egyenlítettek, hanem időkérés után, az utolsó másodpercekben egy begyakorolt figurából Bodó Richárd vezérletével a győzelmet is megszerezték, amihez az kellett, hogy a legvégén még Székely hárított bravúrral egy lövést.

A 28-27-es sikerből messzemenő következtetést hiba lenne levonni, azt azért megállapíthatjuk, hogy a magyar válogatott a nemzetközi mezőny egyik erős gárdájával szemben is képes volt hátrányból visszakapaszkodni, ami a tartásáról árulkodik. Ja, s persze, reméljük, szombaton valóban barátságos mérkőzést játszik egymással a két csapat...

A magyar válogatott a vb-n Kristianstadban Izland, Portugália és Koreai Köztársaság mellett a D csoportban szerepel majd.

Vb felkészülési mérkőzés:

Szlovénia–Magyarország 27-28 (17-13), magyar góllövők: Lékai és Bodó 5-5, Bánhidi, Rodríguez 3-3, Bóka, Szita, Ligetvári 2-2, Ancsin, Szöllősi, Leimeter, Bujdosó, Rosta, Ilic 1-1

Borítókép: Lékai Máté öt góllal Bodó Richárd mellett a csapat legeredményesebb játékosa volt (Fotó: MKSZ/Kovács Anikó)