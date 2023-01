A nők traumája után biztosan jobb jöhet – főpróba a békülés jegyében

A győztes gólt szerző Bodó Richárd is a csapat lelki erejére büszke. A már nem fiatal, 34 éves „főállású” szervező, Lékai Máté mellett a meccs legjobbja és Ligetvári Patrik is megfordult középen, és nem vallott szégyent. Ez akár jól is elsülhet a mai visszavágón és a január 11-én kezdődő svédországi vb-n. – Mélyről kapaszkodtunk vissza, de jó előjelnek tartom a világbajnokság előtt, hogy erre is képesek vagyunk. Taktikai téren még legalább húsz százalékot tudunk javulni a svédországi vb-rajtig, de a küzdőszellemünk már most százszázalékos – mondta a mind az öt lövését hibátlanul végrehajtó szegedi balátlövő. A kapitány, Chema Rodríguez is bizakodó, bár a munkamániás spanyol szakembernek is roppant fontos volt a sikeres ráhangolódás a világversenyre. – Büszke vagyok a fiúkra, mert hatalmasat küzdöttek, komolyabb hátrányból is felálltak. Feszült találkozót játszottunk, de a végjátékban is a kézilabdára koncentráltunk. Minden játékos lehetőséget kapott, forgattuk a csapatot, hiszen a vb-felkészülés során ez is fontos – nyilatkozta a másodállásban a portugál Benficánál edzősködő szakember.

A világbajnokság rajtja előtt ma délután (tv: 16.00, M4 Sport) Nagykanizsán játssza az utolsó felkészülési mérkőzését a férfi-kézilabdaválogatott. A nők emlékezetes tavaly októberi Eb-főpróbája, a németek ellen hazai pályán elszenvedett tizenegy gólos vereség után az apró, ám látványos tét nélküli sikereket is megtanultuk értékelni. Okkal bízhatunk abban, hogy ma délután a ljutomerihez hasonló lélekemelő győzelemmel búcsúzik el szurkolóitól Chema Rodríguez együttese.

Borítókép: Bodó Richárd hibátlanul lőtt csütörtökön Szlovéniában (Fotó: Origo.hu)