Berecz Zsombor utódja világbajnoki ezüstérmet szerzett

Németh Domokost is rosszuk érinti, hogy a finn dingi már nem olimpiai hajóosztály, de azért kétségbe sem esik emiatt.

– Mindenképpen folytatni akarom a finnezést, húszéves vagyok, van még bőven időm ebben a hajóosztályban. Kipróbáltam az iQFoilt (2024-ben ez lesz olimpiai osztály – a szerk.), és tagja vagyok a magyar SSL-csapatnak (Star Sailors League –a szerk.), remélem, végre létrejön a tavaly elmaradt döntő verseny. Ki tudja, mit hoz még a jövő. Egy biztos: annyit szeretnék vitorlázni, amennyit csak tudok.

A Finn Gold Cup versenyt eddig ötször rendeztek az Egyesült Államokban, az utolsót 2010-ben a San Francisco-öbölben. Érdekesség, hogy ugyanúgy, mint most, akkor is a brit Ed Wright lett a világbajnok, ő az – a statisztikusok örömére –, akinek a két világbajnoki aranyérme között a legtöbb idő telt el. A mostani világbajnokság első napján kiderült: a verseny Wright és Németh nagy csatáját hozza majd. A két nyitófutamban hűvös, 12-18 csomós északnyugati szél fújt, a brit mindkettőt megnyerte, Németh Domonkos mindkettőben második lett, az egyikben 13 helyet tudott javítani a futam alatt. A második versenynapra még ráfújt a szél, a 17-18 csomós alapot húsz csomó körüli lökések is tarkították, nagyobbak lettek a hullámok is. Wright egy második és egy első, Németh egy ötödik és egy második hellyel folytatta. A délelőtti ötödik hely a körülményekhez képest sikeresnek mondható, Németh Domonkos ugyanis a hátszél végén, vezető helyen, a kapuban luvba borult, ezután nagyot mentve került vissza az élmezőnybe.

A harmadik napon kezdett gyengülni a szél, 13-14 csomóval indult a nap, aztán a hatodik futamra nyolc-kilenc csomóra csökkent, ebben a versenyben már nem engedélyezték a pumpálást. Az ötödik futamot Németh megnyerte, az utolsó hátszélben vágott az élre, ezzel közelebb került a vezető Wrighthoz. A negyedik versenynapon Wright tovább növelte az előnyét Németh előtt, a bronzérmes helyen pedig bebiztosította a pozícióját az aktuális Európa-bajnok, a spanyol Miguel Fernando Vasco. Az utolsó nap szélhiány miatt már nem volt futam, így ez is maradt a 2023-as Finn Gold Cup végeredménye.

Fotó: Németh Domonkos elégedett az ezüstéremmel (Fotó: Robert Deaves)