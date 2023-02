Elhagyta Magyarországot legjobb műkorcsolyázónőnk, szöknek a versenyzők

Miként arról beszámoltunk, a januári, finnországi műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon a magyar színeket a következők képviselték: Vlasenko Alekszandr (férfiak), Láng Júlia (nők), Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (páros), Ignateva Mariia, Szemko Danijil Leonyidovics (jégtánc). Ilyen sem volt még, a hat versenyzőnk közül csak egy, Láng Júlia született Magyarországon. A páros az ötödik, a jégtáncos duó a tizedik helyen végzett, ezek nagyon szép eredmények. A nőknél Láng Júlia a 23. helyen zárt, ennél ő is jobbra számított, még úgy is, hogy most szerepelt először felnőtt Európa-bajnokságon.

A 19 éves Láng Júlia eddig a Sebestyén Korcsolya SE (SKSE) színeiben készült, a 2004-ben Európa-bajnoki címet szerzett Sebestyén Júlia egyesületében, a korábbi klasszis irányításával. Sebestyén Júliát a közelmúltban több tanítványa is elhagyta – az elválások nem feltétlenül történtek békében, barátságban –, s most Láng Júlia is úgy döntött, hogy más utakon folytatja.

A versenyző ma az Instagramon az olaszországi YGA (Young Goose Academy) jégpályáján készült videót osztott meg, s tudatta, hogy az első napját tölti a neves korcsolyázóműhelyben. A Bolzanóhoz közeli Egnában készül egyébként az idei magyar bajnokságon a férfiaknál ezüstérmes, 18 éves Berei József is, aki ugyancsak elhagyta Sebestyén Júliát.

Mindketten közös fotót is posztoltak:

Borítókép: Láng Júlia az idei Eb-n (Forrás: Instagram/julialang)