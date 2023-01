Ilyen se volt még: négy orosz és egy ukrán a hatfős magyar Eb-csapatban

Az orosz versenyzőket kitiltották a műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságról, de a magyar válogatottban négy is akad, egy ukrán és egyetlen magyar mellett. Vlasenko Alekszandr 2004-ben Tyumenyben született, és a 2021/22-es szezonban már a magyar színeket képviselte, a junior vb-n 27. lett, a felnőtt vb-n pedig a 29. helyen végzett. Pavlova Maria 2004-ben Moszkvában látta meg a napvilágot, és a tavalyi Eb-n Nagy Balázzsal a 11. helyen zárt, de a páros férfi tagja egy év szünetet tart, így Pavlovának új társat kellett keresni. Így került a képbe az 1999-ben Szentpéterváron született Sviatchenko Alexei.

Már a műkorcsolya-Eb helyszínén Vlasenko Alekszandr és Láng Júlia, valamint edzőik, Sebestyén Júlia és Vidrai Szabolcs. Forrás: Instagram/sebestyenkse

Az Ignateva Mariia, Szemko Danijil Leonyidovics jégtáncos duó nem számít újoncnak a kontinensviadalon, egy éve a 18. helyen végzett az Európa-bajnokságon, a vb-n pedig 22. lett. Ignateva 2003-ban Jekatyerinburgban, Szemko 2000-ben Odesszában született, vagyis Ukrajnában.

Ignateva Mariia, azaz Mása olykor magyarul is ír az Instagram-oldalára. Forrás: Instagram/mmmarua

Szemko egyébként régóta Magyarországon él, a 2016-os junior vb-n már magyar színekben indult, akkor még Marton Villővel korcsolyázott együtt, és ez a kettős 2020-ig együtt volt. Meg kell említeni, hogy a tavalyi Eb-n a párosoknál a Ioulia Chtchetinina, Magyar Márk duó hatodik lett, mi több, az előző évi vb-14. helyével kijutott a pekingi téli olimpiára, egyedül reprezentálva a magyar műkorcsolyasportot. Hatvanhat év elteltével jutott ki újra magyar páros téli olimpiára, ám mégsem léphetett jégre. Tudniillik Pekingben Magyar Márknál koronavírust diagnosztizáltak. Ez egészen hihetetlen balszerencse volt, mert aznap a helyiek 67 ezer tesztet végeztek el, és egyedül a mi versenyzőnké lett pozitív! Magyar Márk 31 évesen be is fejezte a versenyzői pályafutását, a 27 éves Chtchetinina pedig jelenleg új párt keres, jövőre visszatérne a jégre, és továbbra is Magyarország színeiben versenyezne. Ő egyébként Oroszországban, Nyizsnyij Novgorodban született.

Láng Júlia 2003-ban kivételesen Magyarországon, Budapesten. Az első Eb-je előtt áll, de két világbajnokságon már szerepelt, ezeken 30. és 31. helyeket szerzett.

Láng Júlia. Forrás: Hunskate.hu

Így néz ki tehát jelenleg a magyar műkorcsolya és jégtánc helyzete a felnőtteknél; s olyan még nem volt, hogy négy honosított orosz és egy ukrán legyen a hatfős magyar Eb-csapatban. Az Eb-n egyébként minden indulónktól elvárás a kűrbe jutás, de párosban és jégtáncban a tízbe kerülés a cél, míg egyéniben két jó teljesítménnyel a 12–18. hely lehet a realitás.

Az idei kontinensviadalon, melyen az ukrajnai háború miatt nem indulhatnak az oroszok és a fehéroroszok, 36 nemzet 132 versenyzője lép jégre: 29 férfi, 31 női korcsolyázó mellett 13 páros és 23 jégtánckettős nevezett. Egyéniben a legjobb 24, míg jégtáncban a legjobb húsz szerepelhet a kűrben, a párosoknál a kevés induló miatt mind a 13 duó továbbjut.