Szijjártó Péter: Ki akarják nyírni a rezsicsökkentést

A nukleáris fűtőelemek esetében végül is semmilyen tiltást nem fogalmaztak meg, ennek hátterében nyilvánvalóan az áll, hogy a nyugat-európai és az orosz nukleáris ipar teljes mértékben összefonódott, számos közös fejlesztés zajlik a nyugat-európai és orosz nukleáris vállalatok közötti, tehát a nukleárisfűtőanyag-beszerzés egyelőre nincsen veszélyben

– tette hozzá. Szijjártó Péter kiemelte, hogy ez a jogszabálytervezet azt mutatja, hogy Brüsszel készen áll arra, hogy kinyírja a biztonságos és olcsó energiaellátást Magyarországon.

Ez a javaslat súlyosan sérti a szuverenitásunkat, hiszen az Európai Unió működéséről szóló alapszerződés rögzíti, hogy az energiapolitikában teljes hatáskörrel rendelkeznek a tagországok, senki nem szólhat bele, hogy milyen energiahordozót veszünk, mennyit, kitől, mikor

– hangsúlyozta. Ehhez képest itt most arról van szó, hogy a két, Magyarországra vezető kőolaj-csővezeték közül egyet teljesen kiiktatnak, tehát két vezeték közül már csak egyet tudunk használni, és ez a javaslat azt is jelentené, hogy rövid időn belül 26 milliárd köbméternyi, Magyarországra vezető földgázszállítási kapacitást iktatnak ki, mert egyrészt Ukrajna, ugyebár, elzárta a területén keresztül Magyarországra vezető földgázszállítási vezetéket, most ez a javaslat pedig kifejezetten nevesíti a magyar–szerb határkeresztezési pontot, tehát a Török Áramlat vezetéken sem lehetne majd gázt szállítani – figyelmeztetett.

Kinyírják a két legnagyobb földgázszállítási útvonalat, és ezek után arról beszélnek, hogy mindez a függőségek felszámolásáról meg az energiabiztonság javításáról szól

– fűzte hozzá. Magyarország esetében ez pont fordítva van. A Von der Leyen–Zelenszkij-terv kinyírja az energiabiztonságunkat, kinyírja a rezsicsökkentést, és a magyar családokat arra kényszeríti, hogy a villanyért kétszeres, a gázért pedig több mint háromszoros árat fizessenek az eddigiekhez képest – szögezte le.

Ez elfogadhatatlan, küzdeni fogunk ez ellen a brüsszeli terv ellen, és meg fogjuk védeni Magyarország energiabiztonságát, meg fogjuk védeni a magyar családokat. Addig küzdünk, amíg kell, hogy a Von der Leyen–Zelenszkij-terv ne tehesse tönkre Ukrajna kedvéért Magyarországot, a magyar családokat

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)