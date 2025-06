Orbán Viktor: A magyar kormány nem támogatja Ukrajna EU-s tagságát

– Üzleti ügyekkel a magyar miniszterelnök nem foglalkozik – fogalmazott Orbán Viktor a parlamentben. A miniszterelnök az azonnali kérdések órájában a DK-s Kálmán Olgának válaszolva elmondta, hogy Magyarország teljes nyilvánossága mindent tudhat minden forintjáról. Leszögezte, hogy üzleti ügyekkel a jövőben sem szándékozik foglalkozni, majd azt tanácsolta a Dobrev-párt politikusának, ha bármilyen kivetnivalót lát, akkor a szükséges büntetőfeljelentéseket mindenképpen tegye meg.

Forduljon a rendőrséghez

– tanácsolta a miniszterelnök Kálmán Olgának.

Egymillióval több munkahely

Az MSZP-s Komjáthi Imrének a kormányfő jelezte, hogy amióta nemzeti kormány van Magyarországon, azóta egymillió emberrel több dolgozik. Leszögezte, hogy a szegénység ellen a legjobb módszer a munkahely és a tisztességes bér.

Milyen kár, hogy az ilyen előterjesztéseinket nem szokták megszavazni

– válaszolta Orbán Viktor Komjáthinak.

Hozzátette: a munkalapú társadalom megfelezte a szegények számát. Mint mondta, pontosan tudják, hogy a szegénységgel szemben nem a gazdagok ellen folyatott háború a megoldás. A szegénység ellen a tisztességes bérek, a minimálbér emelése, valamint a családok adókedvezménye a megoldás.

A gazdagokat illetően a kormánynak három elvárása van: fizessék be az adókat, tartsák be a törvényeket és adjanak munkát. A miniszterelnök azt kérte, hogy a baloldal ne csak a munkavállalókat, hanem a munkaadókat is támogassa.

A kormány nem hagyta cserben a devizahiteleseket

Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselő kérdésére a kormányfő kitért a magyar devizahitelesek kérdésére is. Emlékeztetett: a devizahitelek tragédiáját a baloldal hozta Magyarországra, akikkel a Jobbik közös listán indult a legutóbbi országgyűlési választáson. Orbán Viktor leszögezte: a kormány amit tudott, megtett az ügyben, példaként említette – többek között – a végtörlesztést, az árfolyamgátat és a forintosítást.

Amikor a hitelek súlya alatt nyögő embereknek próbálunk segíteni, akkor önök nem támogatnak bennünket. A kamatstopban sem, pedig jó lenne, ha megtennék

– tette hozzá.

A folyamatban lévő devizaügyekről elmondta, a kormány nem javasolja a parlamentnek, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon, ugyanis szerinte a jelenlegi jogszabályok elégségesek, „a labda a bíróságoknál van”. Leszögezte: a könnyítést nem lehet jogszabállyal létrehozni, aki úgy érzi, hogy igazságtalanság áldozata lett, az forduljon bírósághoz.

Növelné a rezsit az uniós szankció

Orbán Viktor Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk képviselőjének leszögezte, hogy a magyar kormány nem támogatja Ukrajna EU-s tagságát, amit a DK és a Tisza Párt is támogat. Az aktuális uniós szankciós tervek kapcsán a miniszterelnök elmondta, hogy ki akarják játszani a vonatkozó szabályokat. Szankciók alá akarják vonni az energiaforrásokat, amit eddig mindig megvétóztak, mert azokat csak egyhangúlag lehet meghozni. Azonban most kereskedelmi szabályokat akarnak hozni, amihez elég az egyszerű többség is.

Ez a csata zajlik ma a magyar családok érdekében. Brüsszel döntése a gáz esetében háromszoros, az áram esetében kétszeres rezsinövekedést jelentene

– tette hozzá.

A kormányfő szerint az a vád, hogy ne tettek volna meg mindent azért, hogy autonómiája legyen a határon túli magyaroknak, az nem felel meg a valóságnak. De azt kérte, hogy Kárpátalja esetében Toroczkai akkor vesse fel a kérdést, amikor az nem árt az ott élő magyaroknak.

Zavar lengi körül Tordai Bencét

Tordai Bencének Orbán Viktor elmondta, hogy megérti a zavart, ami a képviselő mondandóját körüllengi, mivel kilépett a Párbeszédből, aminek a frakcióvezetője.

Megértem, ha fogalma sincs, hogy ki a pártelnök, és hozzám fordult, de nem kívánok a pártelnökük lenni

– tette hozzá.

Majd azt tanácsolta Tordainak, hogy forduljon Kocsis Mátéhoz, a Fidesz frakcióvezetőjéhez annak kapcsán, hogy egy alkotmánybírósági döntés a parlament számára állapít meg kötelezettséget, és nem a kormány számára.

Azért nem tudtuk támogatni a klíma-előterjesztését, mert az szamárság volt

– fogalmazott a miniszterelnök. A javaslat Magyarország számára öngyilkosság és pont olyan, ami most teszi tönkre az Európai Unió gazdaságát.

Javult a közbiztonság

A miniszterelnök a jobbikos Lukács László György kérdésére kitért a közbiztonság helyzetére is, amelyet a jobbikos képviselő hevesen kritizált. Orbán Viktor válaszában leszögezte: Magyarország az unió az egyik legbiztonságosabb országa.

Szemléltetésképpen felidézte, milyenek voltak a statisztikák 2009-ben, és milyen tavaly: az elkövetett bűncselekmények száma akkor 394 ezer volt, 2024-ben pedig 233 ezer. Az emberölések száma akkor 140 ezer volt, tavaly 67 ezer, a testi sértések száma pedig 12 ezerről mindössze 300-ra csökkent. Lopásból volt 162 ezer, tavaly pedig 58 ezer, rablás 2009-ben 3159 alkalommal történt, 2024-ben pedig 669.

Csak egyetlen bűncselekménynél van növekedés, amik a kábítószerrel kapcsolatosak, de ez ügyben pedig hajtóvadászatot indított a kormány

– tette hozzá a miniszterelnök.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány januártól hat hónapnyi fegyverpénzt fog kifizetni a rendőröknek.

Egyetértés a gyermekek védelmében

– Az első szótól az utolsóig egyetértek önnel – mondta Orbán Viktor Dúró Dórának, a Mi Hazánk politikusának, aki a gyermekek digitális védelmének a fontosságát hangsúlyozta a felszólalásában. A miniszterelnök azt tanácsolta a képviselőnek, hogy nyújtsa be újra a javaslatát az ügyben.