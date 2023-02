Ibrahimovic megtört, de nagy ajándékkal készül a Milan szurkolóinak

Ibrahimovic ugyanakkor azt már elfogadta, hogy a Milan az idényben nem védi meg a címét a Serie A-ban, amelynek tabelláján 18 pont a lemaradása az éllovas Napoli mögött.

– Kiváló teljesítményt nyújtanak és remek edzőjük van, aki ugyan még sosem nyerte meg a Scudettót, most lehetősége van rá. Luciano Spalletti ezt nagyon megérdemli, rengeteget tett az olasz labdarúgásért. Egy olasznak a Scudetto megnyerése a legnagyobb dolog. Ez az év az övé és a Napolié – jelentette ki a támadó.

Ibra ezután felfedte, miért volt különösen nehéz feldolgoznia Mino Raiola halálát.

– Ahogy azt már sokszor elmondtam, nekem ő volt a mindenem. Elképesztő volt a kapcsolatunk. Ő volt az, aki rám támadott, de közben arra is késztetett, hogy mindig álljak fel, és maradjak sikerre éhes. Nagyon értett ahhoz, miképpen manipuláljon engem. Most nélküle kell helytállnom a profi futballban, ami furcsa érzés. Ha ma ő is itt van, biztosan büszke lett volna rám.

Bár ügynöke nélkül már semmi sem lesz a régi, Ibrahimovic az átélt nehézségek és a kora ellenére sem szeretné még szögre akasztani a cipőjét. Nem csak a nyáron lejáró szerződését készül kitölteni.

– Egy ajándékot adok nektek. Ha olyan lesz a fizikai állapotom, mint ma, akkor nemcsak jövőre, hanem még évekig fogok játszani – ígérte a veterán futballista.

Borítókép: Zlatan Ibrahimovic visszatért a pályára (Fotó: EPA/Matteo Bazzi)