A 222 millió eurós Neymar üzent a PSG BL-sikere után, miután vele nem jött össze

Régóta vártak erre a BL-győzelemre Párizsban, de talán ott sem gondolták, hogy épp akkor jöhet össze, amikor egy koncepcióváltás keretében nem nevekben, hanem csapatban kezdtek el gondolkozni. Az Inter ellen 5-0-ra megnyert döntő visszaigazolta, hogy ez volt a helyes út.

Neymar nem tudott BL-t nyerni a PSG-vel, Thomas Tuchel vigasztalta a 2020-as döntő végén. Fotó: MIGUEL A. LOPES / POOL

A PSG 2011-ben került katari kezekbe, és onnantól irdatlan mennyiségű pénzt öltek a csapatba, hogy megnyerje a Bajnokok Ligáját, ám eddig csupán egy vesztes döntőre futotta. 2020-ban, amikor Thomas Tuchel vezetőedző mellett Lőw Zsolt is a stábot erősítette, a Bayern München ellen elvesztették a finálét, ettől eltekintve igazán közel nem kerültek a győzelemhez.

Most úgy lett BL-győztes a PSG, hogy igazán nagy világsztárok nincsenek a keretében, ellenben Luis Enrique ütőképes csapatot kovácsolt. A PSG az elmúlt 14 évben a Transfermarkt adatai szerint csaknem 2,3 milliárd eurót költött el játékosok igazolására, ami felfoghatatlan összeg. A legtöbbe Neymar került, akit 2017-ben 222 millió eurós világrekordért igazoltak le a Barcelonától, ám ő is csak BL-ezüstöt szerzett Párizsban a már említett 2020-as döntőben.

Most a már odahaza, Brazíliában, a Santosban futballozó Neymar is üzent a BL-győztes a PSG-nek. Szűkszavúan gratulált volt csapatának, amelyben 173 meccsen 118 gólt és 79 gólpasszt hozott össze.

Gratulált a PSG-nek Kylian Mbappé is, aki tavaly azért hagyta el Párizst, és igazolt a Real Madridba, hogy BL-t nyerjen. Nos, neki még mindig nincs BL-aranya, ellenben a PSG-nek már van…

Neymar példáját követte a többi volt PSG-sztár is, kivéve Messi

Zlatan Ibrahimovic, a PSG első igazán nagy sztárja és gólkirálya is elismerését fejezte ki a csapat sikere miatt, ő ráadásul az Inter ősi riválisához, az AC Milanhoz jelenleg is kötődve némi kárörömöt is érezhetett.

David Beckham is gratulált a PSG korábbi legnagyobb sztárjai közül, ő a helyszínen szurkolt a csapatnak Münchenben, noha saját tulajdonú klubjának, az Inter Miaminak is meccse volt. Azon Lionel Messi két-két góllal és gólpasszal végezte ki Gazdag Dániel csapatát.

Messi 2021-ben igazolt a PSG-be, őt is azért vitték oda, hogy meglegyen a BL-siker, de két év alatt vele sem sikerült, az argentin összességében nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket Párizsban. A csapat korábbi legnagyobb sztárjai közül ő az egyedüli, aki még nem gratulált a hivatalos felületein cikkünk megjelenéséig.