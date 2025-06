Messi kivégezte Gazdagékat, de Beckhamet csak a BL-döntő érdekelte Tom Cruise mellett

David Beckham pályafutásának az utolsó klubja a PSG volt, a párizsi csapatból vonult vissza 2013-ban, és azóta is szoros kapcsolatot ápol az együttessel, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében is a helyszínen szurkolt a csapatnak a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool ellen. Így is furán hat, hogy az Inter Miami tulajdonosaként és elnökeként csak a PSG Inter elleni BL-győzelméről emlékezett meg, arról mintha megfeledkezett volna, hogy a saját klubja is játszott, sőt Lionel Messi vezérletével kiütéses győzelmet aratott Gazdag Dánielék ellen.

Messi döntötte el a meccset Gazdagék ellen, de Beckham csak a PSG-nek szurkolt (Fotó: AFP/Chandan Khanna)

Beckham a Daily Mail beszámolója szerint a helyszínen, Münchenben tekintette meg a PSG–Inter BL-döntőt, méghozzá a hollywoodi sztárszínész, jó barátja, Tom Cruise társaságában. A legendás angol futballista a hivatalos Instagram-oldalán üzent is PSG-nek, ami mellett több, 24 óráig látható sztoriban is ünnepelte volt csapata BL-győzelmét.

Messi góljainak viszont nyoma sincs Beckham oldalán

Mindeközben tegnap éjjel a Beckham tulajdonában álló Inter Miami is pályára lépett az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) legutóbbi játéknapján, és 5-1-es győzelmet aratott a Gazdag Dánielt kezdőként 72 percig bevető Columbus Crew ellen.

A Miamiban Lionel Messi elemében volt, két gólt és két gólpasszt is kiosztott a meccsen, szinte egymaga végezte ki Gazdagékat. De Beckham erről megfeledkezett, legalábbis az Instagram-oldalán erről nem emlékezett meg a PSG-s posztok között.