Egy autó a PSG BL-győzelmét ünneplő tömegbe hajtott, Párizs lángokba borult

A PSG 5-0-ra kiütötte az Internazionale csapatát a szombat esti müncheni BL-döntőben, ezzel először nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatot, ráadásul csatlakozott a triplázó klubok közé, hiszen a francia bajnokságot és kupát is megnyerte idén. Ezek az öröm és boldogság pillanatai lehetnének, de Franciaországban elszabadult a pokol az éjjel a PSG sikere után.

Párizsban elszabadult a pokol a PSG BL-győzelme után. Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

A Daily Mail cikkében közölt rendőrségi adatok szerint legalább 131 személyt vettek őrizetbe a zavargásokkal összefüggésben, miközben Párizs számos pontján tüzek gyúltak, járműveket gyújtottak fel, és könnygázt vetettek be a rendfenntartók az elszabaduló, maszkos PSG-huligánok ellen, akik a gyújtogatások és autórongálások mellett boltokat is kifosztottak és tűzijátékokat lőttek a rendőrökre.

Gázolás a BL-győzelem után, egy nő az életéért küzd

Az egyik legsúlyosabb eset nem Párizsban történt, hanem Grenoble-ben, A délkelet-franciaországi városban egy autó belehajtott az ünneplő tömegbe, négy főt – egy család tagjait – elütött, köztük egy nőt, aki jelenleg életveszélyes állapotban van.

Helyi beszámolók szerint a sofőr elveszthette az irányítását a jármű felett, ez okozhatta a balesetet, majd kiugrott az autóból, és először megpróbált elmenekülni, de végül feladta magát. A család minden tagját ellátták és kórházba szállították, a helyszínre 27 rendőr és 40 tűzoltó érkezett ki.

Párizsban pedig a huligánok lepték el az utcákat az éjjel. A PSG otthona, a Parc des Princes stadion környékén közlekedési káosz alakult ki, autókat és motorokat gyújtottak fel, boltokat fosztogattak. A rendőrök pajzsokkal, gumibotokkal és könnygázzal próbálták megfékezni az erőszakot, de a zavargások még hajnalban is tartottak, 5400 rendőr volt szolgálatban az éjjel. Az Eiffel-toronynál – amely PSG-színekben ragyogott a győzelem estéjén – verekedések törtek ki.

Ezek barbárok, nem a Paris Saint-Germain igazi szurkolói?

Bruno Retailleau belügyminiszter elítélte a történteket, mondván: „Az igazi PSG-szurkolók a csapat csodálatos győzelmét ünneplik, miközben barbárok az utcákon bűncselekményeket követnek el, és provokálják a rendfenntartókat. Megkértem a biztonsági erőket, hogy lépjenek fel határozottan az atrocitások ellen.”

Összecsapás a rendőrök és a huligánok között Párizsban:

Verekedés tört ki a BL-döntő helyszínén, Münchenben is. Ott a francia és az olasz Inter-szurkolók csaptak össze, kövekkel dobálták egymást az Allianz Aréna közelében. Az elmúlt években egyre rosszabb hírnév övezi a PSG-szurkolókat. Idén már korábban is történt hasonló: az Arsenal elleni BL-elődöntős győzelem után is autókat gyújtottak fel, és más szurkolótáborokat támadtak meg.