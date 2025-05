Brutális pénzt égetett el az angolokat kivégző PSG, de a BL-döntőben ez sem garancia

A Bajnokok Ligája 1992-es indulása óta mindössze öt csapatnak sikerült véghez vinnie a triplázást, amikor egy idényen belül megnyeri hazája bajnokságát, kupáját és a legrangosabb európai sorozatot is. Angliából a Manchester United (1999) és a Manchester City (2023), Németországból a Bayern München (2020), Olaszországból pedig az Inter (2010) volt képes a bravúrra. Francia klubnak még nem jött össze, most a PSG lehet az első.

Edzésben az Inter játékosai a PSG elleni müncheni BL-döntő helyszínén (Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP)

A párizsi együttes a katari tulajdonos 2011-es hatalomátvétele óta a Transfermarkt adatai szerint csaknem 2,3 milliárd eurót költött el játékosok igazolására, ami felfoghatatlan összeg. A PSG tartja az átigazolási világrekordot is, 2017-ben 222 millió euróért vette meg a Barcelonától Neymart, de 180 milliót adott Kylian Mbappéért is a Monacónak. Rajtuk kívül is játszottak a PSG-ben óriási sztárok, mindenekelőtt Lionel Messi, ám Edinson Cavani, Ángel di María vagy épp Zlatan Ibrahimovic neve sem csengett rosszul. Ma már mindannyian messze járnak a francia fővárostól, de a PSG épp most nyerheti meg a BL-t.

Luis Enrique vezetésével legalábbis most a legtöbben a párizsiakat tartják az Inter elleni döntő esélyesének, hiszen gyakorlatilag végigverték a Premier League-et a döntőig vezető úton. Az alapszakaszban a Manchester City, a nyolcaddöntőben az angol bajnok Liverpool, a negyeddöntőben az Aston Villa, az elődöntőben pedig az Arsenal hajtott fejet előtte.

A PSG katari milliói és az Inter pokla vagy mennyországa

Meglepő lehet, de a mostani PSG, amelyben kevesebb az igazán nagy név, ugyancsak nem kevés katari millióból épült. A legutóbbi két idényben csaknem 700 millió eurót költött el a csapat igazolásokra, ami gyakorlatilag az egyharmada az elmúlt 14 évben elherdált több mint kétmilliárdnak. A mostani BL-döntős együttes kulcsemberei közül ekkor érkezett többek között Hvicsa Kvarachelia, Désiré Doué és Ousmane Dembélé is.

Az Inter döntőig vezető útja sem volt egyszerű. A nyolcaddöntőben a holland Feyenoord ellen még papírformasikert aratott Simone Inzaghi alakulata, de azután a hazai BL-döntőre hajtó Bayern München, majd az FC Barcelona kiejtése magáért beszélt.

Az Inter-drukkerek Lautaro Martínez góljaiban bíznak (Fotó: INA FASSBENDER / AFP)

Míg a PSG a tripláért küzd, az Inter a BL-győzelemmel a negatív mesterhármast kerülné el. Volt már olyan, hogy egy klub mindhárom fronton az első vesztes, azaz ezüstérmes lett, 2002-ben a Bayer Leverkusen járt így, rá is égett a „Lúzerkusen” gúnynév. Most a milánóiak járnak ehhez közel, hiszen a Napolival szemben az utolsó fordulóban bukták el a bajnoki címet a Serie A-ban, a városi rivális AC Milan ellen pedig az Olasz Kupa döntőjét is elveszítették. Az Internek így most egy lépés a pokol – és egy lépés a mennyország is.

PSG–Inter, ki nyeri a Bajnokok Ligáját?

– A bajnokság úgy ért véget, hogy azt sose felejtjük el. Nincs értelme tagadni, nekem és a játékosaimnak is fáj, hogy nem sikerült megszereznünk a bajnoki címet – ismerte el Simone Inzaghi, az Inter mestere.

– Történelmet szeretnénk írni – jelentette ki Luis Enrique, a PSG edzője. – Tizenegy hónapja erre készülünk, ezért különleges felkészülést nem is igényel a mérkőzés. Amit kezelnünk kell, az a nyomás és az izgatottság, ami egy ilyen döntő pillanatában természetes módon elragadja a futballistákat.

A PSG eddig egyszer, 2020-ban játszott finálét a BL-ben, azt elbukta a Bayern Münchennel szemben, míg az Inter 2010-ben volt legutóbb BL-győztes. Most valamelyik csapat örülhet a végén, a játékvezető pedig a román–magyar kettős állampolgár Kovács István lesz. Ő a negyedik magyar bíró BEK/BL-döntőben Palotai Károly (1976, 1981), Puhl Sándor (1997) és Kassai Viktor (2011) után.

Bajnokok Ligája-döntő: Paris Saint-Germain–Internazionale 21.00