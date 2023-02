Ma egyszerre vonult vissza egy olimpiai bajnokunk és egy ezüstérmesünk

Az olimpiai, világ- és négyszeres Európa-bajnok, 36 éves Lőrincz Tamás másfél évtized alatt tizenöt világversenyes érmet szerzett. Ezúttal köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták a pályafutása során, családja tagjainak, az MBSZ vezetőségének, klubjainak (Ceglédi VSE, Budapesti Honvéd).

Lőrincz Tamás Tokióban legyőzhetetlen volt Fotó: Mirkó István

– Tizenöt év a felnőtt élmezőnyben szerintem két pályafutásnak is megfelel, úgyhogy ezt a részét mind a ketten kimaxoltuk. A birkózás azért nem fog hiányozni, mert az életünk mindennapjait továbbra is ez tölti ki, Viktorét is és az enyémet is – mondta Lőrincz Tamás, aki tokiói ötkarikás diadala óta csak edzésen lépett szőnyegre – egyre kevésbé hiányzik neki, vallotta be –, viszont a sportágtól egyáltalán nem szakadt el, hiszen tavaly óta a KIMBA szakmai igazgatója.