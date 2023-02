Mbappé beállása sem segített, bajor előny a visszavágó előtt

A bajoroknál annyi érdekessége volt az összeállításnak, hogy Thomas Müller a cserék közé került. Ennek azonban nem volt nagy jelentősége a német bajnok ugyanis úgy döntött, úgy futballozik, mintha otthon lenne. Magához ragadta a kezdeményezést, akkora fölényben játszott, hogy a PSG olykor percekig a felezővonalon sem jutott túl. A fölénnyel azonban nem társult a veszély, a Bayern München lényegében helyzetre sem tudta váltani, semmire sem jó szögletekhez jutott csupán. Jellemző, hogy az első feljegyzésre méltó esemény a 43. percben Kimmich 18 méteres lövése volt, amelyet Donnarumma vetődve megfogott.

Fotó: Teresa Suarez / MTI/EPA

A párizsi csapat teljesen passzívnak bizonyult, egy-egy ellentámadást tudott ugyan vezetni, ám a németek kapujának a közelébe sem kerültek a házigazdák. Jól védekeztek, de ezt a saját szurkolóik aligha tartották elegendőnek. A szünetben Kylian Mbappé élénken melegített, de a szünet után nem állt be, tovább futkározott már az oldalvonal mentén. A csapata nélküle is élénkebben folytatta a mérkőzést, szemlátomást meg akarta lepni a vendégeket, de ők ettől annyira nem izgatták magukat, hogy vezetést szereztek: az 53. percben Alphonso Davies balról nagyszerűen ívelt át a másik oldalra, ahol egyedül érkezett Kingsley Coman, és 8 méterről, belsővel, laposan a vetődő kapus hóna alatt talált a hálóba – 0-1. Coman a PSG neveltje, ezért nem is ünnepelte meg látványosan a gólját.

Fotó: Mohamed Badra

Erre már érkezett Kylian Mbappé, de ez sem izgatta fel a bajorokat, akik három hatalmas helyzetet is kihagytak, a számításaikat elsősorban Donnarumma húzta át. Hiába volt a pályán hazai részről Neymar, Messi és már Mbappé is, a PSG-nek a 73. percig momentuma sem akadt, már-már bántóan volt sokkal jobb a Bayern. Akkor Mbappé lódult meg előre, a lövése kipattant Sommerről, Neymar ismétlése is, éppen Mbappé elé, de hiába helyezett a kapuba, lesen volt. A 82. percben is a hálóba talált, ám a VAR szerint lesről indult az akció, így maradt a német vezetés. Az utolsó negyedórára állt össze a PSG játéka, Messi ziccerét Pavard blokkolta – okkal lehet feltenni a kérdést, hogy a házigazda miért csak most kezdett el futballozni.

A hosszabbításra fordulva a müncheni csapatból Pavard megkapta a második sárga lapját, de ennek már nem volt jelentősége, a Bayern a mérkőzés túlnyomó részében sokkal jobban játszott, a PSG csak Kylian Mbappé beállása után mutatott valamit, és így nagyon nehéz helyzetbe hozta magát a párharcban.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntők, 1. mérkőzés: Paris Saint-Germain–Bayern München 0-1 (0-0), Párizs, Parc des Princes, jv.: Oliver (angol). Gólszerző: Coman (53.). Kiállítva: Pavard (Bayern München, 90.)

Borítókép: Coman szerezte a bajorok győztes gólját (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)