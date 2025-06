Így néz ki most a Vidi: egy reneszánsz alkat, egy felvidéki, egy erdélyi és tizenkét renegát

Az elmúlt hetek hírei folyamatosan a Fehérvár (hamarosan várhatóan ismét Videoton) nehézségeiről szóltak. Jegyezzük meg azt is, a kommunikáció viszont olajozottan működik, talán még jobban is, mint korábban. A klub folyamatosan igyekszik hallatni magáról. Hétfőn jelentették be, hogy Boér Gábor lesz a csapat vezetőedzője az NB II-ben – a fehérvári kötődésű Horváth Ferenc zokon vette, hogy ő számításba sem jött –, csütörtökön pedig két fontos hírrel is szolgált a Vidi.

Spandler Csaba marad a Vidinél, az a célja, hogy a csapat az NB II-ből visszajusson az NB I-be Fotó: Fehérvár FC

A klub saját nevelésű játékosa, az előző idényben csapatkapitánya, Spandler Csaba marad Fehérváron, méghozzá úgy, hogy beleegyezett a fizetése csökkentésébe. Szokatlan, már-már reneszánsz alkatot idéző döntés, a még mindig csupán 29 éves Spandler tíz évet húzott le a Puskás Akadémiában, éveken át alapember volt a felcsútiaknál, biztosan tudna találni magának NB I-es csapatot.

Spandler visszajutattná a Vidit oda, ahová való

– Nem sokat gondolkodtam ezen a döntésen, egyértelmű volt, hogy maradok a csapatnál tovább, és csapatkapitányként szeretném oda visszajuttatni a Videotont, ahová valók vagyunk – indokolta a döntését Spandler Csaba.

Két erősítést is bejelentett a Vidi: Kovács Krisztián és Kocsis Bence is Paksról igazol Fehérvárra, méghozzá csereügylet keretében, a 20 éves Pető Milán ugyanis az Európa-liga selejtezőjére készülő tolnaiaknál folytatja.

Érdekesség, hogy mindkét új játékos határon túlról került a magyar labdarúgásba: Kovács Krisztián Komáromban, Kocsis Bence Marosvásárhelyen született.

Boér Gábor vezetőedzőnek és a klub vezetőinek azért még van dolguk bőségesen. A klub csütörtökön hivatalosan azt is közölte, hogy tizenkét játékos elhagyja a Vidit.