Miért volt rossz tulajdonos Garancsi István? Cser-Palkovics András válasza

– 2008 előtt minden esztendőben az adott éves rendes támogatáson túl mentőövet kellett dobni a klubnak, rendre több százmillió forintos közpénzből kellett megmenteni a Vidit. A százmillió forint ma is jelentős összeg, hát még akkor. Szakmailag és pénzügyileg is nehéz helyzetben volt a klub. Amikor Garancsi István átvette, utána sikeres korszak következett bajnoki címekkel, nemzetközi kupaszerepléssel. Neki és a korábbi főszponzornak is köszönet jár ezért – így foglalta össze Garancsi István színre lépésének jelentőségét a Videoton, a Vidi, avagy a Fehérvár életében Cser-Palkovics András a Hír TV Lelátó című műsorának adott interjúban.

Cser-Palkovics Andrásnak hetek óta folyamatosan foglalkoznia kell a Vidivel. Megvan a véleménye a korábbi tulajdonosról, Garancsi Istvánról (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Székesfehérvár polgármestere tehát nem feledi, mit köszönhet a klub az előző tulajdonosnak, ugyanakkor ama véleményét sem rejti véka alá, morálisan és üzletileg is vállalhatatlan, ahogy Garancsi István megszabadult a Viditől.

Cser-Palkovics András: A tulajdonos legyen elkötelezett és szenvedélyes

– Ultimátumot kaptunk, sőt, a helyiek ennél erősebb szavakat használnak. Az mindenesetre nem megy, hogy hétfőn bejelentem, hogy ha másfél hét múlva, azaz jövő pénteken nem veszi át a klubot az önkormányzat, akkor megszüntetem. Nem vázolt fel más lehetőséget, átmeneti időszakot, ezt a helyzetet kellett megoldanunk. A másfél hét magáncégek között is szoros határidő, hát még önkormányzat esetében – folytatta Cser-Palkovics András, hozzátéve, az eljárás azért is furcsa, mert anno Garancsi István ragaszkodott ahhoz, hogy kivásárolhassa az önkormányzat tulajdonrészét.

S hogy a kezdeti lendületet elveszítve miért romlott meg a korábbi tulajdonos és a Vidi, a város, Székesfehérvár kapcsolata? A polgármester erre elegánsan válaszolt. Nem az iménti kérdésre, válaszul, hanem azt fejtegetve, milyen a jó tulajdonos, a következőket mondta:

Fontos az elkötelezettség, a tulajdonos szeresse a labdarúgást. Az elmúlt évek tapasztalata, nem lehet valamit úgy csinálni, hogy azt nem szeretjük. A szenvedély és a szakmaiság is nagyon fontos

Garancsi Istvánból tehát ezek a tulajdonságok hiányoztak.

Napokon belül bejelentik, ki lesz a Vidi vezetőedzője

Cser-Palkovics András szerint a kiesés, a nehéz átmenet dacára biztos lábakon áll a Vidi, van annyi pénzügyi forrás és vagyonértékű jog a klubban, hogy a következő idényre, bár csökkentett költségvetéssel, nyugodtan lehessen tervezni. Ezen egy év alatt kell megtalálni az új tulajdonost.

A polgármester nem tagadja, nem lesz egyszerű a szakmai átmenet. Jelenleg csupán hét érvényes szerződéssel rendelkező felnőtt játékosa van a Fehérvárnak, de azt ígéri, napokon belül kinevezik az új vezetőedzőt és az lenne ideális, ha helyi kötődésű sportigazgatót is találnának. Amint e két kulcspozícióra meglesz a megfelelő szakember, kialakítják a stábot és a játékoskeretet.

– Azt nem lehet megígérni, hogy harcban leszünk a feljutásért, ezt a helyiek is elfogadják. Most a megmenekülés a legfontosabb, s hogy biztosítsuk a feltételeket a jövőbeni stabil működéshez – zárta a gondolatait Cser-Palkovics András.

Egyelőre, tehetjük hozzá, mert az elmondottakból az is következik, a napokban újabb bejelentésekre lehet számítani.