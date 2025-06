Pikk Bayerrel és Ambrózyval – „Erre is van szubkultúra, aki vevő” + videó 

A hét első robbanásszerű híre nem más, mint a 2026-os kampány első szakpolitikai vitájának is felfogható Kulja András vs. Takács Péter csörte, amelynek az ATV stúdiója adott otthont. Ám az, hogy a találkozóból az kerekedett ki, ami, olyan hullámokat gerjesztett, amelyek valószínűleg Magyar Péteréket is hideg zuhanyként érte. A Tisza influenszer politikusa ugyanis akkora pofont kapott a fideszes államtitkártól, amekkorát már rég láttunk csattani a tévéképernyőkön.

Demagóg, drámai hangvételű, érzelemdús ellenzéki propagandaszöveg találkozott a számokkal, tényekkel, szaktudással, a valósággal. Mit szólhatott Magyar Péter? – kollégáink igyekeztek erről is szót ejteni.

A másik téma rendhagyó módon nem egészen politika, hanem inkább egy mentális kivonat azokról, akik mindenben csak a rosszat látják. Kapu Tibor küldetése más szemszögből. Történt ugyanis, hogy az űrhajós felbocsátása alatt sugárzott élő közvetítés során – a gyanúperrel élve – az ellenzéki érzelmű, mindensz…rista hozzászólók új szintre emelték a „semmi sem jó” fogalmát. Gondolta volna, hogy van, akinek fáj, hogy újabb honfitársunk jár a világűrben, ezzel pótolhatatlan technológiai, gazdasági és orvostudományi ismeretekhez juttatva hazánk tudósait? Részletek a Pikk legújabb adásában.