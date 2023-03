A címvédő magyar csapat nem lesz ott az Euroliga négyes döntőjében

Erre azonban sok esélye nem volt. Az már a keddi találkozón kiderült, hogy képes felvenni a versenyt a világválogatottnak is beillő török sztárcsapattal, ám az jóval több klasszist tud bevetni, nagyobb a rotációja, és a végét ezért sokkal jobban bírja. Ráadásul ebben a párharcban a magyar bajnok nem számíthatott Európa legmagasabb centerére,

a 208 centire nőtt Határ Bernadettre. Ő tavaly áprilisban szenvedett súlyos sérülést, február végén térhetett vissza, de kiderült, tisztítóműtétet kell végezni a térdében, amelyet a héten megtörtént, és egy hónapot vesz igénybe az újabb lábadozás.

A soproniak, rossz szokásukhoz híven, most is több pontatlan távoli dobással kezdtek, a Fenerbahce jóval hatékonyabban rajtolt el. Öt perc után Gáspár Dávid vezetőedző úgy kért időt, hogy az ellenfél 16-11-re vezetett, és csapatának az összes pontját Jelena Brooks szerezte. Később csatlakozott hozzá Ezi Magbegor, és egészen a 13. percig csak ők találtak a törökök gyűrűjébe. Ez is megmagyarázza, a vendégek magabiztos vezetését, ám ahhoz hozzájárult az is, hogy a Sopron roppant híres védekezése is sebezhető volt ekkor.

Fotó: Fiba.com

A második negyed maga volt a káosz, a két csapat rohant és tervszerűtlenül, rosszul összpontosítva támadott, és hazai részről továbbra sem nagyon akadt társa a pontszerzésben Ezi Magbegornak és Jelena Brooksnak. Szerencsére a Fener játékosai egyénileg akartak villogni, és ez visszavetette a hatékonyságukat.

Így is 49-38-cal fordultak a szünetben, majd egy 11-0-s rohanással húsz fölé vitték a különbséget, és ezzel el is döntötték a mérkőzés sorsát. A hátralévő másfél negyed nem volt több puszta formalitásnál, a magyar bajnoknak esélye sem volt a felzárkózásra.

Ezi Magbegor 15, Jelena Brooks 21 pontig jutott, a többiek közöl senki sem került tíz pont fölé, viszont rengeteg ziccer és könnyű dobás is kimaradt.

A vége ugyanúgy 82-62 lett a Fenerbahce javára, mint Isztambulban, és ezzel a török együttes gond nélkül 2-0-ra megnyerte a párharcot. A Sopron Basket 2018 óta nem hiányzott az Euroliga négyes döntőjéről, tavaly megnyerte a kontinens elitsorozatát, most viszont már a negyeddöntőben búcsúzott. Nagyon úgy néz ki, hogy egy roppant sikeres korszak lezárult.

Euroliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés: Sopron Basket–Fenerbahce 62-82 (19-32, 19-17, 10-16, 14-17), a párharc végeredménye: 2-0 a Fenerbahce javára.

Borítókép: A remekül játszó Jelena Brookst is kiszorította a Fenerbahce a Final Fourból (Fotó: Fiba.com)