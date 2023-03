Cristiano Ronaldo képtelen leállni, újra duplázott a válogatottban

Most azonban képtelenek voltak megfékezni a portugálokat, akik bő fél óra alatt már négy gólig jutottak, és 6-0 lett a vége. Cristiano Ronaldo kezdte a gólgyártást, ő szerezte a negyediket is, rajta kívül Joao Félix, Bernardo Silva, Otávio és Rafael Leao volt eredményes. A luxemburgi csapat kispadján ott ült az újpesti Tim Hall, de nem cserélték be. A J csoportban a szurkolók nem panaszkodhattak gólhiányra, ugyanis Izland 7-0-ra lépte le idegenben Liechtensteint, Szlovákia pedig 2-0-ra Bosznia-Hercegovinát.

Borítókép: Cristiano Ronaldo megállás nélkül termeli a gólokat (Fotó: AFP)