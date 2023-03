Döbbenetes felvételek: Messi megjárta a poklot, majd a mennyet is

Másfél éve rajongók tízezrei fogadták Párizsban Lionel Messit, aki akkor szerződött a Barcelonától a PSG-be. A francia sztárklub szurkolói azt hitték, a hétszeres aranylabdás argentin érkezésével kedvenc csapatuk akár Európa csúcsára is felrepülhet, ám csalódniuk kellett. A decemberben a hazája válogatottjával világbajnokságot nyert Lionel Messi sem tudott segíteni, és a csapat ezúttal is a nyolcaddöntőben búcsúzott el a Bajnokok Ligájától. Ez odáig vezetett, hogy a PSG drukkerei Lionel Messi személyében találták meg a felelőst, akinek a kétéves szerződése az idény végén lejár, s egyelőre nem úgy tűnik, hogy hosszabbításra kerülne sor, bár már a szurkolók sem akarják, hogy maradjon az argentin világbajnok.

A klub ultracsoportjának vezetői kijelentették, hogy a hétvégi, Rennes elleni hazai bajnokin tüntetni fognak Messi ellen, kifütyülik, mert szerintük túl magas fizetése van ahhoz képest, amit a pályán nyújt. Tegyük hozzá: a 35 esztendős támadó a szezonban 31 tétmeccsen 18 gólnál és 17 gólpassznál jár a PSG-ben. A szurkolók betartották az ígéretüket, pedig akkor még nem is tudták, hogy a csapatuk hazai pályán 2-0-s vereséget szenved majd, már a játékosok bemutatásánál tüntettek az argentin ellen, aki a lefújás után egyedüliként rögtön az öltözőbe vonult, a többiek megköszönték a hazai publikum buzdítását.

🫣🫣🫣 Messi tuvo que ver, oir y soportar de la mejor manera que su afición, la del PSG, le pitase. Ocurrió en la derrota del PSG por 0-2 ante el Rennes esta tarde en #Ligue1 pic.twitter.com/TBW3q4Roup — MARCA (@marca) March 19, 2023

A párizsi mérkőzés másnapján Lionel Messi a családjával együtt hazautazott Argentínába, erről a Magyar Nemzet is beszámolt, mint ahogyan arról is, hogy a Panama elleni felkészülési mérkőzés 63 ezer belépőjére 1,4 millió jegyigénylés érkezett. Óriási tehát az őrület Argentínában, amit a zseniális futballista a saját bőrén közvetlenül is megtapasztalhatott. Buenos Airesben elment egy étterembe, és hamar kitudódott, hogy az ország kedvence a közelben van, komoly tömeg gyűlt össze a hely előtt, a játékost, aki persze örömmel fogadta az óriási szeretet, ki kellett menekíteni az extázisba esett drukkerek közül.

Por la presencia de Lionel Messi en ese restaurantepic.twitter.com/8Q53dHg976 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 21, 2023

