Gera Zoltánra nagyon ráijesztettek Cipruson

Nehéz körülmények várták a csapatokat a ciprusi Ethnikosz Achnas stadionjában – olvasható az MLSZ hivatalos oldalán. A viharos erejű szél mellett a pálya talaja sem kedvezett a gyors játéknak. Az első félidőben a ciprusiakat támogatta a szél, és a házigazda csapat ki is használta ezt az előnyt: a 3. percben egy labdaeladásunkat követően Gavriel lőtt a léc alá (1-0). A folytatásban is a ciprusiak akarata érvényesült a pályán, és a 37. percben újabb gólt szereztek, ezúttal is egy eladott labdára csaptak le, Savva pedig élt a váratlan lehetőséggel (2-0).