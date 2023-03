Szoboszlai megosztott egy titkot, a gyerekkori barátja lehengerlő volt

Dibusz Dénesnek nem volt sok dolga, a kapus nem is aggódott különösebben a meccs miatt. – Az első félidő minden várakozást felülmúlt, a közönség is láthatta, hogy jól játszottunk, és maximálisan kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, tökéletesen megvalósítottuk azt, amit a szövetségi kapitány kért. Sajnálom, hogy a második félidőben nem tudtunk betalálni, de összességében végig mi irányítottunk. Ha voltak is időszakok, amikor a bolgárok kicsit többet birtokolták a labdát, a védelmünket akkor sem tudták megbontani – nyilatkozta a ferencvárosi kapus.

Az exfradista, jelenleg az olasz másodosztályú Pisa csapatában légióskodó Nagy Ádám a közönség erejéről is beszélt az értékelésében. – Beléptünk a stadionba, és láttuk, hogy a bolgár szektort leszámítva még a legfelső karéjokban is nézők ülnek. Hihetetlenül jólesett a szurkolók érdeklődése, az a szeretet, ami minket körülvett. Megtiszteltetés ilyen légkörben futballozni, meg akartuk hálálni a szurkolók szeretetét, remélem, valamennyire ez sikerült – mondta a középpályás a 3-0-ra végződő meccs után.