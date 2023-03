Az UEFA-nál a „skill of the day” azt a bravúros technikai megmozdulást takarja, ami nem gól és nem is gólpassz, de ami után mégis felhördül a stadion. S ez hétfőn a Magyarország–Bulgária (3-0) találkozóról Szoboszlai Dominik szenzációs cselsorozata lett a második félidő hajrájában – a bolgár játékosok fel sem fogták, mi történik körülöttük.

Borítókép: Szoboszlai Dominik szenzációsan játszott (Fotó: Mirkó István)