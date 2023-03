Rossi titka: a szurkolók ugyanazt gondolják a legfontosabb kérdésről, mint ő maga

Krsztajics: Nem vagyunk egy szinten a magyarokkal – Nekünk nincsenek topligás játékosaink, akik ilyen sebességgel képesek játszani, és több sérültünk is van, kényszerű cseréket is meg kellett lépnem. A Bulgáriában futballozó játékosainknak nincs meg az a ritmusérzékük, ami ezen a nemzetközi szinten szükséges lenne, hamar kimerülnek, ez történt Montenegró ellen is. Tehetséges, de tapasztalatlan labdarúgóink vannak, akiktől nem lehet elvárni, hogy ilyen szintű játékosokkal szemben felvegyék a versenyt. Jelenleg erre vagyunk képesek. A magyar játékosok erős európai klubokban szerepelnek. Ez már nem az a válogatott, mint tíz-tizenöt éve, ez a csapat méltó ellenfele volt az olaszoknak, angoloknak is, magasabb szintet képvisel. A magyar modell számunkra is követendő lehet a jövőre nézve. Szoboszlai Dominik például topligás, magas szinten futballozó labdarúgó, de nemcsak ő, többen is ezt a szintet képviselik a magyar válogatottban. Nekünk nincsenek olyan játékosaink, mint Magyarországnak vagy Szerbiának – értékelt kissé szomorúan, egyben önkritikusan és reálisan Mladen Krsztajics, a bolgár válogatott szövetségi kapitánya.